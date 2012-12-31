سوله ورزشی صالحین شهرستان نهاوند بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خراسانی بعدازظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از این پروژه هدف عمده تربیت‌بدنی سپاه طرح صالحین را حفظ سلامت، تعمیم بهداشت رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیت دفاعی، کسب شادابی، نشاط و میل به موفقیت در وظایف شغلی و حرفه‌ای دانش آموزان و بسیجیان دانست.

فرمانده سپاه نهاوند گفت: مهمترین ماموریت سال جاری در بسیج کیفی‌سازی حلقه‌های صالحین و در نهایت نظام شجره طیبه صالحین است و امروز هر نوع عضویت در بسیج بدون حضور در حلقه‌های صالحین فاقد موضوعیت است.

وی با اشاره به نفوذ بسیج و نقش غیر قابل انکار آن در جامعه گفت: قدرت های خارجی از ملت بسیجی ایران هراس دارند.

وی گفت:عضویت در بسیج دانش آموزی و فعالیت های علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی موجب شکست تهدیدات دشمن و سبب عزت کشور و موفقیت نسل جوان است.