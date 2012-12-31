صدور شناسنامه سلامت برای دانش آموزان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، معاینه پزشکی 85 درصد دانش آموزان پایه اول راهنمایی و 86.6 درصد دانش آموزان اول متوسطه در سال تحصیلی 91-90 توسط پزشک عمومی مرکز بهداشت استان عنوان شد.

معاینه پزشک عمومی در قالب شناسنامه سلامت جهت دانش آموزان پایه اول راهنمایی و اول متوسطه انجام می گیرد و هر دانش آموز در پایه های فوق سالی یکبار مورد معاینات کامل قرار گرفته و نتایج آن توسط پزشک در شناسنامه سلامت ثبت و در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع می شوند.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در جلسه تدوین برنامه استراتژیک در خصوص اهمیت برنامه استراتژیک ، و ضرورت برنامه ریزی بر اساس واقعیت های موجود ( واقع گرایی)گفت: داشتن توان آینده نگری، شناسایی محیط و برنامه ریزی اثر بخشی جهت موفقیت در آینده در گروی دارا بودن تفکر استراتژیک است .

دکتر محمد جعفر گلعلی پور افزود:دارا بودن تفکر و برنامه ریزی استراتژیک به مدیران کمک می کند برای سازمان خود نوعی مزیت رقابتی در محیط ایجاد کرده و به راحتی نوسانات اقتصادی و اجتماعی را تحمل کرده و حتی بر آنها غلبه کنند.



رئیس مرکز مدیریت و توسعه سلامت اجتماعی ضمن اعلام اینکه از سال83-82 برنامه استراتژیک در دانشگاه عملیاتی شد و اکثر کارشناسان با مبانی این برنامه آشنا هستند به مفاهیم اولیه استراتژیک اشاره کرد.