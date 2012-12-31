  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

صدور شناسنامه سلامت برای دانش آموزان گلستان

صدور شناسنامه سلامت برای دانش آموزان گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: صدور شناسنامه سلامت دانش آموزان و تدوین برنامه استراتزیک سال 92 در جلسه مسئولان علوم پزشکی گلستان مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، معاینه پزشکی 85 درصد دانش آموزان پایه اول راهنمایی و 86.6 درصد دانش آموزان اول متوسطه در سال تحصیلی 91-90 توسط پزشک عمومی مرکز بهداشت استان عنوان شد.

معاینه پزشک عمومی در قالب شناسنامه سلامت جهت دانش آموزان پایه اول راهنمایی و اول متوسطه انجام می گیرد و هر دانش آموز در پایه های فوق سالی یکبار مورد معاینات کامل قرار گرفته و نتایج آن توسط پزشک در شناسنامه سلامت ثبت و در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع می شوند.
 
معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در جلسه تدوین برنامه استراتژیک در خصوص اهمیت برنامه استراتژیک ، و ضرورت برنامه ریزی بر اساس واقعیت های موجود ( واقع گرایی)گفت: داشتن توان آینده نگری، شناسایی محیط و برنامه ریزی اثر بخشی جهت موفقیت در آینده در گروی دارا بودن تفکر استراتژیک است .
 
دکتر محمد جعفر گلعلی پور افزود:دارا بودن تفکر و برنامه ریزی استراتژیک به مدیران کمک می کند برای سازمان خود نوعی مزیت رقابتی در محیط ایجاد کرده و به راحتی نوسانات اقتصادی و اجتماعی را تحمل کرده و حتی بر آنها غلبه کنند. 
 
رئیس مرکز مدیریت و توسعه سلامت اجتماعی ضمن اعلام اینکه از سال83-82 برنامه استراتژیک در دانشگاه عملیاتی شد و اکثر کارشناسان با مبانی این برنامه آشنا هستند به مفاهیم اولیه استراتژیک اشاره کرد.
کد مطلب 1780772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید