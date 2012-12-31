مجمع بزرگ مبلغان "بصیرت عاشورایی" در ورامین برگزار می شود

حجت الاسلام غلامعلی غدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آستانه اربعین حسینی و هفته وقف مجمع بزرگ مبلغان بصیرت عاشورایی با حضور بیش از 160 روحانی و مبلغ استان تهران در شهرستان ورامین برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین برگزار می شود، ائمه جماعات شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک، جواد آباد و خیرآباد نیز در آن حضور دارند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین ادامه داد: این همایش بزرگ یک روزه که با هدف ترویج و نشر معارف حسینی و آشنایی روحانیون با عملکرد سازمان اوقاف و همچنین ترویج فرهنگ وقف با شعار"همه واقف باشیم" است، سه شنبه 12 دی ماه ساعت 14 در اداره اوقاف و امور خیریه ورامین برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این مراسم اینجانب گزارشی از عملکرد دوساله اداره بیان خواهم کرد و همچنین آیت الله محمودی امام جمعه شهرستان ورامین به ارائه روشهای تبلیغی خواهد پرداخت.

گفتنی است، این مراسم با حضور روحانیون و مبلغان دینی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران برگزار خواهد شد.