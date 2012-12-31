ارائه راهکارهای اجرایی پیش روی تورهای گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر جهانیان با بیان این خبر گفت: در پی برگزاری ششمین کارگروه ملی تورهای ورودی و خروجی با حضور ارگان های فرابخشی در محل معاونت گردشگری؛ مصوب گردیدکمیته "توسعه تورهای ورودی، بازاریابی ، تبلیغات و تسهیلات"، "کمیته آموزش و هماهنگی دستگاه ها"، "کمیته بررسی مشکلات حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی و ریلی)"،"کمیته نظارت و پیگیری مصوبات"و" کمیته بررسی و ساماندهی تورهای خروجی" ذیل کارگروه مذکور ایجاد و تشکیل جلسه دهند.

وی با بیان اینکه پلیس راهور ناجا نیز در این جلسه نسبت به حل معضل توقف موقت وسایل نقلیه حامل گردشگران در ورودی موزه ها، اماکن گردشگری، فرودگاه های بین المللی و رستوران ها اعلام آمادگی کرد، افزود: در این راستا مقرر شد جامعه تورگردانان محل های مربوطه را تعیین و فهرست آن ها را در اختیار پلیس راهور ناجا قرار دهد.

جهانیان با اشاره به یکی دیگر از مصوبات اجرایی ششمین کارگروه ملی تورهای ورودی و خروجی گفت: وزارت امور خارجه نیز حل مشکلات و موانع مربوط به نحوه پرداخت هزینه ویزای بدو ورود فرودگاهی و فراهم کردن امکان پیش پرداخت این هزینه از سوی دفاتر خدمات مسافرتی تور آور را در دستور کار قرار داده است.

رییس کارگروه ملی تورهای ورودی و خروجی همچنین به سایر مصوبات اجرایی وزارت امور خارجه در این جلسه اشاره کرد و افزود: همچنین مصوب شد وزارت امور خارجه رسما به کنسولگری های تابعه ابلاغ نماید تا پس از دریافت رفرنس ویزای متقاضیان سفر به جمهوری اسلامی ایران از وزارت امور خارجه، نهایت سرعت را در صدور روادید این افراد به عمل آورد.

وی ادامه داد: در ادامه مصوبات اجرایی از سوی وزارت امور خارجه مقرر شد این بخش به منظور ساماندهی تورهای زیارتی ورودی به کشور، موضوع تقویت صدور روادید گروهی (مانیفست) برای زائرین عراقی، افغانی و پاکستانی را در دستور کار قرار دهد.

جهانیان همچنین با اشاره به همکاری وزارت امور خارجه در حل مشکلات راهنمایان تورهای ورودی تصریح کرد: مصوب شد وزارت امور خارجه به منظور تسهیل در ورود گردشگران خارجی به کشور برای راهنمایان تور و مدیران شرکت های بزرگ گردشگری "ویزای مکرر" صادر کند.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با دریافت تعهد نامه کتبی از کانون جهانگردی، اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امر اتومبلیرانی، نسبت به صدور مجوز تردد موقت برای وسایل نقلیه توریستی، خودروهای رالی و سافاری ورودی به کشور بدون اخذ وثیقه و ضمانت از مالک اقدام خواهد کرد.

این مقام مسئول همچنین درباره فعالیت دفاتر اطلاع رسانی گردشگری تصریح کرد: معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری بخش خصوصی ذیربط نسبت به جانمایی و راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی گردشگری در فرودگاه های بین المللی کشور اقدام خواهد کرد.

جهانیان ادامه داد: سازمان حج و زیارت نیز در ششمین کارگروه ملی تورهای ورودی و خروجی متعهد شد همکاری لازم را با دفاتر خدمات مسافرتی ایرانی جهت انتقال آن دسته از گردشگران خارجی ورودی به کشور که قصد سفر به عتبات عالیات از طریق جمهوری اسلامی ایران را دارند؛ بعمل آورد.

وی همین طور با اشاره به تعهدات وزارت راه و ترابری یادآور شد: وزارت راه و ترابری نیز نسبت به بهبود وضعیت موجود و استانداردسازی راه ها و جاده های منتهی به مبادی ورودی زمینی با هدف ساماندهی گردشگران ورودی به کشور اقدام نماید.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: تعهد جامعه تورگردانان ایران نیز نسبت به برنامه ریزی جامع و دقیق جهت جذب مسافران کشتی های کروز که در بندرگاه های کشور پهلو می گیرند نیز بخش دیگری از مصوبات این جلسه بود.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز موظف شد موضوع بیمه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی را مورد پیگیری قرار دهد.

در ششمین نشست تورهای ورودی و خروجی که به همت دفتر توسعه گردشگری، بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری برگزار شد نمایندگانی از ارگان های فرابخشی همچون نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس مهاجرت، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، گمرک ج.ا.ا، سازمان هواپیمایی، سازمان حج و زیارت، جامعه راهنمایان، جامعه تورگردانان، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، پلیس مهاجرت ناجا، پلیس راهور ناجا، و نیز مسئولین ادارات کل میراث فرهنگی استان های مرزی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و ایلام نیز حضور داشتند.