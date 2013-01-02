محمود پاک نیت، بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های اخیرش در حوزه بازیگری گفت: آخرین کارم "خاطرات مرد ناتمام" نام داشت. سریالی که کارگردانی آن را صادق کامیار برعهده داشت و تصویربرداری آن تماما در تهران انجام شد.



وی افزود: بعد از "خاطرات مرد ناتمام" فیلمنامه‌های بسیاری به من پیشنهاد شد که به دلیل ضعف در ساختار، بازی در هیچیک از آنها را نپذیرفتم. آخرین پیشنهاد هم یک تله‌فیلم بود که بسیار متن ضعیفی داشت.



این بازیگر درباره دلایل ضعف فیلمنامه‌ها بیان کرد: من مشکل اصلی را در فیلمنامه‌ها، ضعف داستان می‌دانم. شکل روایی قصه‌ها و شخصیت‌ها به شدت تکراری و کلیشه هستند، به نحوی‌که تماشاگر هر کدام از این شخصیت‌ها را بارها دیده است.



بازیگر سریال "روزی روزگاری" راه برطرف کردن ضعف موجود در فیلمنامه‌نویسی را چنین توصیف کرد: مسئولان سینمایی و نهادهای مرتبط به ویژه بنیاد سینمایی فارابی باید استعدادهای فیلمنامه‌نویسی را شناسایی و از آنها حمایت کنند تا مشکلات مالی نویسندگان را به سمت کارهای بی‌کیفیت سوق ندهد. آنگاه دیگر از 10 فیلمنامه پیشنهادی بیشتر آنها ضعیف نخواهد بود.