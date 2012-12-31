غافلگیری سارق موتور سیکلت در پیشوا/ بازداشت دو زورگیر در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد سلمان آدینه وند در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت موضوع در دستور کار مأموران کلانتری مرکزی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران پس از رد زنیهای فراوان و به کار گیری منابع و مخبرین و رصد محلات جرم خیز متوجه شدند که فرد سابقه داری به نام "داریوش" اقدام به سرقت موتورسیکلت و اوراق وسایل مسروقه می کند که پس از هماهنگیهای قضایی و شناسایی محل اختفای نامبرده متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

سرگرد آدینه وند بیان داشت: فرد دستگیر شده پس از انتقال به کلانتری در بازجوییهای فنی و پلیسی به پنج فقره سرقت اعتراف که با توجه به سرعت عمل مأموران قبل از اینکه متهم اقدام به اوراق کردن موتور سیکلتها کند، هر پنج دستگاه موتورسیکلت نیز کشف شد.

وی ضمن تأکید بر مراقبت هرچه بیشتر از وسایل نقلیه از راکبین موتورسیکلتها خواست، تا ضمن هوشیاری هنگامی که وسیله خود را در مکانی پارک می کنند از ایمن بودن محیط اطمینان حاصل کرده و از وسایل بازدارنده از قبیل قفل و زنجیر حتماً استفاده کنند.

ناکامی سارقان لوازم خودرو با حضور به موقع پلیس

رئیس کلانتری 174 قیامدشت از دستگیری دو سارق سابقه دار لوازم خودرو در جنوب پایتخت طی یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی خبر داد.

سروان محمد حسین امینی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور سال جاری مأموران گشت کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده " قیامدشت" به دو نفر که در حال پرسه زدن کنار خودروهای پارک شده شهروندان بود، مشکوک شدند.

وی ادامه داد: در حالی که مأموران لحظه به لحظه به مظنونان نزدیک می شدند آنها به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت متواری شدند با فرار متهمان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز و در نهایت دقایقی بعد مأموران موفق شدند با اجرای طرح مهار در سطح حوزه استحفاظی آنها را دستگیر کنند.

سروان امینی در ادامه اظهار داشت: در بازرسی از متهمام که "جواد" و "رضا" ‌نام داشتند، تعدادی ابزار الات سرقت، یک قبضه چاقو، دو دستگاه تلفن همراه و یک ضبط خودرو کشف شد، آنها پس از دستگیری به منظور انجام تحقیقات پلیسی به کلانتری منتقل و تحت بازجوییهای فنی قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: در بازجوییهای پلیسی از متهمان آنها ضمن اعتراف به سرقت مشخص شد سابقه دارند و چندین مرتبه به اتهام سرقت بازداشت شده اند که مأموران آنها را بعد از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرا انتقال دادند.

بازداشت دو توزیع کننده مواد مخدر در منطقه "امین آباد"

رئیس کلانتری 173 امین آباد از دستگیری دو توزیع کننده مواد مخدر طی یک تعقیب و گریز پلیسی در خیابان "صاحب الزمان(عج)" منطقه فیروز آباد خبر داد و گفت: از متهمان مقادیر قابل توجه ای هروئین کشف و ضبط شده است.

سرگرد حسین امیری افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران این یگان هنگام گشتزنی در انتهای خیابان صاحب الزمان(عج) منطقه امین آباد بودند که به دو نفر که با ظاهری نامناسب در حال پرسه زدن بودند، مشکوک شدند.

وی بیان داشت: مأموران برای بررسی موضوع وارد عمل شده و آنها نزدیک شدند، اما مظنونان به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داد و متواری شد که با فرار مظنونان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران طی یک تعقیب و گریز کوتاهی موفق شدند متهمان را در یکی از کوچه های فرعی غافلگیر و دستگیر کنند در بازرسی از متهمان که "رسول" و "علی اکبر" نام داشتند مقدار قابل توجه ای هروئین که با لفافه بسته بندی شده بود کشف شد.

وی تصریح کرد: در بازجوییهای اولیه از متهمان مشخص شد که آنها سابقه دارند و چندین مرتبه به اتهام توزیع مواد بازداشت شده اند که مأموران متهمان را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

بازداشت دو زورگیر در شمال تهران

رئیس کلانتری 123 نیاوران از دستگیری دو سارق زورگیر در خیابان باهنر تهران خبر داد و گفت: این دو متهم هنگام سرقت از یک شهروند شناسایی و بازداشت شدند.

سرهنگ رحمان نعمتی ضمن اشاره به دستگیری دو سارق زورگیر در خیابان باهنر تهران افزود: در راستای اجرای تدابیر رئیس پلیس تهران بزرگ و درخواست شهروندان در خصوص اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی مناطق آلوده مأموران این یگان همچون دیگر عملیاتهای اجرایی در طرح امنیت محله محور اقدام به گشتزنی در محدوده استحفاظی خود پرداختند.

وی بیان داشت: این اقدامات ادامه داشت تا اینکه مأموران این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده خیابان باهنر متوجه درگیری میان سه مرد شده که در انتهای یک کوچه فرعی در این خیابان با هم در حال کشمکش بودند.

سرهنگ نعمتی ادامه داد: این امر، ظن مأموران را برانگیخت و برای روشن شدن موضوع به آنها نزدیک شدند و این درست زمانی بود که دو تن از این افراد در حال نزاع با دیدن خودروی گشت پلیس درگیری را رها کرده و سعی کردند با موتورسیکلت خود از محل دور شوند که تحت تعقیب مأموران قرار گرفته و بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: همزمان با بازداشت دو مرد موتورسوار، فرد سوم به مأموران مراجعه کرده و با آشفتگی و حالتی سراسیمه، به مأموران گفت که در حال تردد در این خیابان بوده که دو مرد مذکور به او حمله کرده و با تهدید چاقو سعی داشتند که کیف وی را که حاوی وجوه نقد و اسناد شرکتی است، سرقت کنند که با مقاومت وی روبرو شده اند.

کلانتر 123 اضافه کرد: با این ترتیب هر سه نفر به کلانتری منتقل و در بازجوییهای انجام شده از دو مرد موتورسوار، هر دو اعتراف کردند که سارق زورگیر بوده و پس از تعقیب شاکی از محل کار به منزلش در خیابان مذکور اقدام به سرقت از وی کرده اند که با رسیدن مأموران موفق نشده اند.

گفتنی است، با اعتراف صریح هر دو متهم، پرونده تکمیل و متهمان با شکایت شاکی به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

بازداشت دو جیب بر در ایستگاه متروی قیطریه

رئیس کلانتری 101 تجریش از دستگیری دو جیب بر در ایستگاه متروی قیطریه خبر داد و گفت: همکاری شهروندان با یگان انتظامی مترو و مأموران کلانتری به بازداشت این دو متهم انجامید.

سرهنگ سعید کفراشی ضمن اشاره به دستگیری دو سارق جیب بر در ایستگاه متروی قیطریه، به تشریح جزئیات پرونده این متهمان پرداخته و در خصوص نحوه شناسایی آنها سخن گفت و افزود:مدتی پیش تعدادی از شهروندان تهرانی که در مسیرهای متروی تهران تردد داشتند به مأموران یگان انتظامی ایستگاه متروی قیطریه مراجعه کرده و اعلام کردند که سارق یا سارقانی با استفاده از ازدحام و شلوغی داخل واگنها و ایستگاه مترو از آنها سرقت کرده اند.

وی عنوان داشت: با توجه به حساسیت موضوع جلسه ای در این خصوص تشکیل و با هماهنگیهای انجام شده با مسئولان یگان انتظامی متروی تهران، گشتهای سیار و پیاده در ایستگاه های مترو و داخل واگنهای مترو مستقر شدند که طی آن مأموران انتظامی موفق شد دو سارق جیب بر را که اقدام به سرقت و جیب بری می کردند، شناسایی و بازداشت کنند.

سرهنگ کفراشی در تشریح چگونگی شناسایی و بازداشت این سارقان ادامه داد: یکی از شهروندان به مأموران مراجعه کرده و خبر سرقتی را گزارش داد و بلافاصله تیمهای انتظامی کلیه بخشهای ایستگاه متروی قیطریه را تحت نظر قرار داده و دقایقی بعد با بررسی سیستمهای نظارتی داخل ایستگاه مترو، این دو متهم شناسایی و در اقدامی ضربتی بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: این متهمان که "علی" و "شیرافضل" نام داشتند در بازجوییهای انجام شده در کلانتری به جرم خود اعتراف و در بازرسی از وسایل همراه آنها تعدادی تلفن همراه، کیف پول، وجوه نقد، ساعت، طلا و جواهر و همچنین مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شد.

گفتنی است، در بررسیهای تکمیلی از پرونده این دو متهم مشخص شد که هر دو دارای سابقه کیفری نیز هستند و تا کنون به اتهام سرقت چند بار به زندان افتاده اند اما هر بار پس از رهایی از زندان به سراغ کارهای مجرمانه خود رفته اند.