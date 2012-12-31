چهار میلیارد کمکهای مردمی در شهرستان بویراحمد جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زریر انصاری گفت: هدف از اجرای طرح های مشارکتی ریشه کنی فقر و ترویج فرهنگ نوع دوستی و انفاق است.

وی اظهار داشت: این کمکها در 9 ماهه سال جاری جمع آوری شده است.

انصاری تصریح کرد: کمکهای مردمی جمع آوری شده در سرفصلهای مرتبط و در راستای کمک به تامین جهیزیه، هزینه های درمانی، پرداخت های موردی، تعمیرات مسکن مددجویان، کمک هزینه تحصیلی و اکرام ایتام هزینه می شود.

معافیت 92 نفر از مددجویان بهمئی از خدمت سربازی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی گفت: 92 نفر از فرزندان مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان که از حمایت پدر محروم هستند، از خدمت سربازی معاف شدند.

محمد محمدی افزود: این افراد که فرزندان مددجوی زنان سرپرست خانوار هستند، از ابتدای سال جاری تاکنون از خدمت سربازی معاف شدند.

وی بیان داشت: معافیت سربازی فرزندان ذکور خانواده های تحت حمایت در راستای بستر سازی برای اشتغال آنان به منظور توانمند سازی و استقلال مادی خانواده ها انجام می شود.

پرداخت دو میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مددجویان گچسارانی

مدیرکمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان گچساران از پرداخت نزدیک به دو میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

امرالله فروزنده گفت: در راستای فقرزدایی و رفع نیازهای مددجویان تحت حمایت این مبلغ از ابتدای سال جاری تاکنون به آنها پرداخت شده است.

وی افزود: 11طرح اشتغال زایی نیز برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این اجرایی شد.

فروزنده تصریح کرد: این طرح ها شامل 9 طرح دامداری و دو طرح فروش محصولات تولیدی شهرستان است.

وی میزان تسهیلات پرداخت شده برای اجرای این طرح ها را یک میلیارد و 100 میلیون ریال عنوان کرد.

بازدید نماینده شهرستانهای کهگیلویه، چرام و بهمئی از مددجویان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از بازدید نماینده مردم شهرستان از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیاگفت: این بازدید باهدف سرکشی از خانواده های تحت حمایت ودلجویی از آنها در راستای مرتفع ساختن مشکلات انجام می شود.

وی افزود: مسئولین ومدیران ضمن دیدار چهره به چهره با نیازمندان، با خدمات ارائه شده توسط کمیته امداد به خانواده های مددجویان آشنا و از نزدیک مشکلات نیازمندان را مورد بررسی قرار می دهند.

پرداخت بیش از 800 میلیون ریال کمک موردی به مددجویان گچسارانی

مدیرکمیته امدادامام خمینی ( ره ) شهرستان گچساران ازپرداخت بیش از 800 میلیون ریال کمک موردی ویژه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

امرالله فروزنده گفت: در راستای فقرزدایی و رفع محرومیت های نیازمندان ازابتدای سال جاری تاکنون به تعداد دو هزار و 806 نفر از مددجویان به صورت موردی کمکهای مالی اهدا شده است.

وی اظهار داشت: این کمکها به منظور رفع مشکلات درمانی، تأمین معیشت، هزینه های تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، پرداخت هزینه ازدواج و تامین جهیزیه، خرید لوازم ضروری و تعمیر مسکن انجام می شود.

اختصاص 18میلیاردریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان چرامی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت: بیش از 18 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای اشتغال زایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان اختصاص یافت.

علی حسن مظاهری افزود: درنشست مشترک کمیته امدادچرام وکارکنان بانک ملی این شهرستان با توجه به مدت زمان محدود، تدابیر ویژه ای برای سرعت بخشی در پرداخت ونظارت بر اجرای پروژه های اشتغالزایی تعیین شد.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود که درماههای آینده به 180نفرازمددجویان، در راستای اشتغال زایی، تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی پرداخت شود.

مظاهری یکی ازمشکلات عمده درروند تشکیل پرونده مددجویان را ضمانتهای بانکیعنوان کرد و افزود: کارگروه اشتغال ومسئولین اجرائی شهرستان باید در این خصوص چاره اندیشی کنند که تسهیلات با مشکلات و زمان کمتری در اختیار مددجویات قرار بگیرد.