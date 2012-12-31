۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

شیشه‌فروش اعلام کرد:

مدارس اصفهان سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل است/ افزایش غلظت آلودگی در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان اصفهان از تعطیلی اصفهان و برخی شهرهای اطراف آن در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل آلودگی هوای شهر اصفهان تمام مهد کودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل است.

وی ادامه داد: این تعطیلی شامل شهرهای اصفهان، بهارستان، خوراسگان، سجزی، گز، گرگاب، شاهین شهر، نجف آباد، کهریزسنگ، گلدشت، زرین شهر‌، فولاد شهر، سده لنجان، ورنامخواست، چمگردان زاینده رود و شهرستانهای فلاورجان، خمینی‌شهر، برخوار و مبارکه خواهد شد.

افزایش غلظت آلودگی در اصفهان و شهرهای بالا دلیل اصلی این تعطیلی عنوان شده است.
 

