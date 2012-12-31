119 تعاونی مسکن مهر در همدان فعالیت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از کاهش شش درصدی مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در 9 ماهه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان همدان روند نزولی را طی می کند.

علی احسان صالح افزود: همچنین آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان در سال 90 نسبت به سال 89 کاهش 14 و نیم درصدی داشته است.

وی درباره خطرات مصرف خودسرانه داروهای ترک اعتیاد بیان کرد: این داروها مخدر بوده و در صورت عدم مصرف اصولی و تحت نظر پزشک، اعتیادآور است و به علت دفع کند آن و تجمع دارو در بدن خطر مسمومیت با این داروها وجود دارد.

وی اضافه کرد: بیش از ۷۰ درصد مواد تشکیل دهنده داروهایی که در شبکه های ماهواره ای برای درمان و ترک اعتیاد تبلیغ می شود، خطرناک و مخدر است.

امسال 146 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: از ابتدای سالجاری 146 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و واجد شرایط، با کمک و مساعدت ستاد دیه آزاد شدند.

یدالله روحانی منش گفت: میزان بدهی 146 زندانی آزاد شده، مبلغ 60 میلیارد و 985 میلیون و 530 هزار و 845 ریال بوده است .

وی افزود: از تعداد کل مددجویان آزاد شده 24 فقره پرونده مربوط به دیه از جمله تصادفات فوتی، جرحی و حوادث کار و تعداد 122 فقره مربوط به محکومین مالی غیربزهکاری و غیرکلاهبرداری بوده است.

روحانی منش اظهار داشت: تعداد 103 نفر از تسهیلات بلاعوض به مبلغ 18 میلیارد و 26 میلیون و 645 هزار ریال و تعداد 25 نفر از مددجویان نیز از تسهیلات وام از منابع استانی و دولتی به مبلغ پنج میلیارد و 768 میلیون ریال بهره مند و آزاد شدند.

روحانی منش اضافه کرد: تعداد 18 نفر از مددجویان از طریق مشاوره و اعسار به تقسیط با تعامل ستاد دیه استان به مبلغ 417 میلیون و 459 هزار و 280 ریال آزاد شده اند .

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: هم اکنون تعداد 206 زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان همدان تحمل حبس می کنند.

همدان در جذب بازماندگان از تحصیل رتبه برتر کشور را کسب کرد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش همدان گفت: آموزش ابتدایی استان همدان در سال تحصیلی گذشته در جذب بازماندگان از تحصیل رتبه برتر کشور را کسب کرد.

معصومه معصومیان در نشست هم اندیشی معاونان آموزشی، کارشناسان ابتدایی و گروه های آموزشی افزود: توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف استان همدان با تاکید بر توانمندسازی معلمان و دانش آموزان مناطق محروم و تمرکز بر کیفیت فرصت های آموزشی و تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی از اهداف اجرایی سند تحول آموزش و پرورش در استان همدان است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده درون سازمانی و برون سازمانی با نهاد های مختلف استان در سال تحصیلی جاری نیز جذب 100 درصدی کودکان و دانش آموزان لازم التعلیم از اهداف معاونت آموزش ابتدایی استان همدان است.

119 تعاونی مسکن مهر در همدان فعالیت می کند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه 119 تعاونی مسکن مهر در استان همدان فعالیت می کند، افزود: تعاونیهایی که وضعیت حسابرسی آنها مشخص است، باید با اعلام وضعیت خود از شرکتهایی که با چالش روبرو هستند، جدا شوند.

مسعود اقلامی در نشست بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن مهر همدان افزود: چنانچه قیمت و هزینه واحدها به علت تاخیر افزایش داشته و دلیل موجهی برای آن نباشد هیئت مدیره مسئول و پاسخگو است.

اقلامی به اهمیت انجام حسابرسی در تعاونیها برای شفاف سازی هزینه ها و اعلام آن به اعضا اشاره کرد و گفت: تعاونیها باید محاسبات دقیق در مورد هزینه تمام شده واحدها را انجام و قیمت تمام شده را به اعضا اعلام کنند.

اقلامی با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت هشت هزار و 311 واحد در دست اجراست، بیان کرد: این تعداد واحد میانگین 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون سه هزار و 152 واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده و هزار و 135 واحد آماده تحویل است.

چهار کمیته تخصصی برای ارتقا کنکور در همدان تشکیل شد

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش همدان گفت: چهار کمیته تخصصی برای ارتقا وضعیت کنکور و بررسی راهکارها و چالش های پیش روی این آزمون در همدان تشکیل شد.

محمود نقوی در نشست بررسی راهکارهای مشکلات پیش روی کنکور افزود: این کمیته های تخصصی با محوریت مدیران، مشاوران و کارشناسان آموزش ادارات و گروههای آموزشی تشکیل شد.

نقوی اظهار داشت: بحث کنکور و افزایش ظرفیت پذیرش نیازمند همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف استان همدان است.

وی افزود: تنها 35 درصد شرکت کنندگان در کنکور سراسری هر سال در اختیار آموزش و پرورش هستند و بقیه داوطلبان از دانش آموختگان سال های قبل هستند.

وی اضافه کرد: استفاده از فضای خالی مدارس در نوبت ظهر، رشد کیفی کنکور و قبولی در رشته های مورد نیاز استان و اشتغال زا و پدید آوردن شرایط حضور موثر همه دانش آموزان در کنکور از مصوبات این نشست تخصصی است.