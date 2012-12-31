هنوز به قله بحران نرسیده ایم/ خستگی از بحران خطری فراگیر در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" از سخنان هشدار دهنده عالی ترین مقامات بانکی و اقتصادی آلمان درباره بحران مالی خبر داده و نوشت : "ینس وایدمن" رئیس بوندس بانک آلمان که یکی از اعضای شورای اجرایی بانک مرکزی اروپا نیز به شمار می رود، در این باره اظهار داشت که اروپا هنوز به بالای کوه بحران مالی نرسیده است.

"یورگ آسموسن" از اعضای هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپایی نیز از این اظهار نظر "وایدمن" پشتیبانی کرده و آن را تایید می کند. وی در اواخر هفته گذشته دراین باره که دولتهای اروپایی خیلی زود دست از کار بکشند هشدار داد.

"وایدمن" هم در گفتگو با "فرانکفورتر آلگماینه" گفت : به بحران یور نباید خیلی عجولانه و شتابزده پرداخته شود، علتهای بحران هنوز برطرف نشده است.

وی همچنین خستگی از بحران را که در همه جای اروپا فراگیر شده است، خطرناک توصیف کرده و اینکه دنیای سیاست ، دیگر با بحران کاری نداشته و حل آن را به بانک مرکزی محول کند تهدید دانست. بانک های مرکزی فقط می توانند خطرات را بین کشورهای منطقه یورو تقسیم کنند که این یک نوع بیمه محسوب می شود، اما بیمه، سیستم مالی را پایدار نمی کند.

"یورگ آسموسن" نیز تصریح کرد که البته وضعیت کشورهای منطقه یورو نسبت به یک سال پیش بهتر است، اما هنوز بر مسائل بحران غلبه نشده است. روند غلبه بر مسائل رقابتی و ساختاری بحران هنوز سالها زمان می برد.وی همچنین خاطر نشان کرد که هنوز بر خطاها و اشکالات طراحی ائتلاف ارز مشترک غلبه نشده است.

"پر اشتاین بروک" نامزد صدر اعظمی آلمان نیز با انتقاد شدید از سیاستهای ریاضتی در بحران بدهی اروپایی اظهار داشت که نود درصد تصمیمات شورای اروپایی به کاهش بودجه دولتی و صرفه جویی از طرف دولتهای اروپایی اختصاص دارد. برخی کشورهای عضو منطقه یورو باید امسال و در سال آینده پنج درصد تولید ناخالص ملی خود را صرفه جویی کنند. سیاست های ریاضتی، بسیار دشوار بوده و به رکود و دلسردی منجر می شود.

