تيم ملي فوتبال جوانان استخوانبندي تيم ملي اميد را تشكيل خواهد داد // ايوانف وضعيت وزنه برداري را نگران كننده خواند // تكليف چهارسال آينده ورزش كشور در نظام جامع و برنامه چهارم توسعه كشور مشخص شده است

دكتررضا قراخانلورييس كميته ملي المپيك كشورمان درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: دراين جلسه كه با حضوردكترمحمد دادكان رياست فدراسيون فوتبال، ناصرنوآموزنايب رييس فدراسيون، محمدرضا پهلوان دبيركل فدراسيون، علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك و بنده برگزارشد نتايج خوب وقابل قبولي بدست آمد.

دراين جلسه قراربراين شد كه اولين ماموريت فدراسيون فوتبال كه همانا راهيابي تيم ملي بزرگسالان به رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان است با جديت دنبال شود كه دراين ميان كميته ملي المپيك نيزتاكيد كرد كه دركنار اين موفقيت توقع اينست كه زمينه راهيابي تيم اميد كشورمان به رقابتهاي المپيك 2008 پكن پس از34 سال فراهم شودتا با هماهنگي وتلاش فدراسيون فوتبال و كميته ملي المپيك بتوانيم اين طلسم چندين ساله را بشكنيم.

وي ادامه داد: دراين جلسه مسوولان فدراسيون فوتبال با اشاره به اينكه به دلايلي شرايط حضوربابي رابسون درايران فراهم نشد، اما اعلام كردند آنها به دنبال گزينه هاي ديگري بوده وهستند كه دراين ميان با برخي مربيان برزيلي ارتباطاتي برقرار شده ضمن اينكه تعدادي ازمربيان شاغل دركشورهاي حوزه خليج فارس نيزمدنظر هستند تا درصورتيكه زمينه حضورآنها در ايران فراهم شود، سكان تيم اميد به اين فرد سپرده شود.

دكترقراخانلو خاطرنشان كرد: اصلي ترين بحثي كه دراين ميان وجود داشت وتوافق برروي آن صورت گرفت اين بود كه فدراسيون فوتبال دراين مقطع بايد برروي سه تيم سرمايه گذاري و وقت بيشتري مصروف دارد. يكي تيم ملي بزرگسالان كه زمينه حضور آن دررقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان تا حدود زيادي فراهم شده، ديگري تيم اعزامي به رقابتهاي آسيايي 2006 دوحه قطركه الزاما نبايد تيم ملي بزرگسالان باشد و تيم سوم تيم ملي جوانان فعلي است كه درحال حاضر آقاي حميدعليدوستي رهبري آن را برعهده دارند.

ازايشان خواسته شده تا ضمن حفظ شادابي و آماده نگه داشتن اين تيم ساختار آنراحفظ نمايند و فدراسيون فوتبال نيزحمايتهاي لازم را ازاين تيم صورت دهد وبراي آماده بودن اين تيم اردوهاي مناسب و ديدارهاي تداركاتي لازم را فراهم آورد تا اين اسكلت و استخوانبندي براي تشكيل تيم اميد فراهم شود.

رييس كميته ملي المپيك يادآورشد: ظاهرا به AFC پيشنهادشده تا محدوديت سني براي بازيكنان دربازيهاي آسيايي برداشته شود تا بازيكنان بالاي 23 سال نيز بتوانند دراين مسابقات حاضر شوند كه دراين خصوص هنوزتصميم نهايي اتخاذ نشده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه مربيان كدام سبك فوتبال جهان بيش ازسايرين مي توانند به فوتبال ما كمك كنند، اظهارداشت: برطبق تحقيقي كه بنده به همراه دكترافضل پور داشته ام وطي آن تمام مربيان خارجي چندسال اخيركه در ايران حضور داشته اند مورد بررسي قرارگفته اند به اين نتيجه رسيديم كه مربيان يوگسلاوي سابق بيشترين موفقيت را درفوتبال ما داشته اند، ضمن اينكه مربيان انگليسي، آلماني وروسي نيز درفوتبال ما فعال بوده اند وعملكرد متعارفي داشته اند. اما طبق آماروبررسي هاي كارشناسانه مربيان سبك يوگسلاوكارنامه خوبي ازخود به جا گذاشته اند. اما درصحبت با دكتردادكان درخصوص اين مساله نيز توافق داشتيم كه مربيان برزيلي، آرژانتيني و پرتغالي نيزكه سابقه خوبي در فوتبال دنيا دارند مي توانند به فوتبال ما كمك كنند كه با توجه به نزديكي شيوه بازي اين كشورها با ما فكر مي كنم استفاده از اين مربيان نيزبه سود ما باشد.

دكترقراخانلوبا اين حال تاكيد كرد: مساله اي كه وجود دارد اينست كه بحث هماهنگي بين مربي تيم اميد باتيم بزرگسالان ازمباحث مهم و اساسي است كه درصورت صعود تيم ملي به جام جهاني وبا توجه به اينكه تيم اميد پشتوانه تيم بزرگسالان خواهد بود مي توان از وجود برانكو در اين تيم استفاده كرد.

رييس كميته ملي المپيك با اشاره به حساسيتي كه نسبت به مسايل علمي فوتبال دارد، خواستار راه اندازي هرچه سريعتر آكادمي فوتبال شد و تاكيد كرد: از دكتردادكان درخصوص راه اندازي اين آكادمي سوال كردم كه ايشان اين اميدواري را دادند كه در آينده نزديك به شكل جدي اين مركزساماندهي و راه اندازي شود و براي مديريت آن نيز افراد صاحب نظري كانديدا هستند كه بزودي معرفي خواهد شد. من اعتقاد دارم با جايگاهي كه فوتبال ما دردنيا دارد ونيزنيروي علمي وتحقيقي خوبي كه دركشورهست بايد با ديدي وسيع نسبت به مسايل علمي فوتبال واستفاده از آكادمي بهره برد و براي پيشرفت بيشتردرفوتبال ازاين مركزنهايت بهره برداري را كرد. در اين زمينه هم فدراسيون فوتبال وهم كميته ملي المپيك اتفاق نظر دارند وبرروي آن كارخواهند كرد.

رييس كميته ملي المپيك در خصوص قرارداد يوردان گئورگي ايوانف سرمربي تيم ملي وزنه برداري و وضعيت اين رشته در كشورتصريح كرد: وزنه برداري يكي از رشته هاي مدال آورو افتخارآفرين طي ساليان متمادي براي كشورمان بوده ولي با اين حال ايوانف ازوضعيت موجود وزنه برداري ايران بويژه دررنكينگ جهاني ابراز نگراني كرد و يادآورشد كه جزحسين رضا زاده كه در اين رنكينگ در جاي نخست قرار دارد مابقي نفرات ما در رده هاي هشتم تا بيست و چهارم هستند كه اين مساله جاي نگراني زياد دارد.

وي افزود: با توجه به مصدوميت هايي كه وزنه برداران به آن دچار مي شوند و نيزمحروميتهايي كه براي وزنه برداري ما قايل شده اند نياز است تا توجه ويژه اي به اين رشته شده و با شتاب ازاين وضعيت خارج شود. كميته ملي المپيك در اين زمينه كمك و مساعدت لازم راخواهد داشت تا وزنه برداري ما دوباره به شرايط ايده آل خود بازگردد.

رييس كميته ملي المپيك همچنين درخصوص جلسه كميته اجرايي و نتايج اين جلسه خاطرنشان كرد: در اين جلسه بحث ميزباني ايران براي رقابتهاي بازيهاي كشورهاي اسلامي درسال 2009 مطرح شد كه به همين منظورنامه اي براي رياست محترم جمهوري ارسال شد و طي آن تشكيل شوراي برگزاري اين مسابقات اعلام و نقطه نظرات لازم براي ميزباني اين پيكارها مشخص شد.

همچنين دراين جلسه در مورد بودجه بندي ساله 84 كميته ملي المپيك بحث و گفتگو شد كه طي آن فدراسيونها براي دريافت بودجه به چهار دسته تقسيم شدندكه دركنار آن ستاد نظارت بر عملكرد و آماده سازي بازيهاي آسيايي دوحه زيرنظرمهندس كفاشيان بر اين عملكرد نظارت خواهد داشت.در اين تقسيم بندي با ارايه نقطه نظرات اصلاحي و تكميلي و نيزجمعبندي لازم عمده ترين بودجه ما در اختيار دودسته از فدراسيونها قرارخواهد گرفت كه شامل فدراسيونهاي مدال آور و فدراسيونهاي داراي شانس مدال آوري است. دركنار اين دو، فدراسيونهاي ورزشهاي پايه و فدراسيونهايي كه بخت مدال آوري ندارند ازطريق سازمان تربيت بدني حمايت خواهند شد و ازطريق اين نوع تقسيم بندي كه لازمه كارسازمان و كميته ملي المپيك است مي توان به كسب نتايج دررده هاي مختلف اميدوار بود.بازسازي وضعيت ورزش كشورازطريق تفكيك وظايف يكي ازراههاي كمك كننده به ارتقاء ورزش است كه بر اساس آن سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك وظايف متفاوتي را برعهده خواهند گرفت.

دكترقراخانلو خاطرنشان كرد: درجلسه بعدي كميته اجرايي مهندس كفاشيان درخصوص ريزاعتبارات اختصاص يافته براي فدراسيونها ارايه گزارش خواهند كرد تا با تصويب هيات اجرايي بودجه سالجاري هرفدراسيون به شكل شفاف اعلام شود.

وي با اشاره به سياست كميته ملي المپيك درخصوص تفويض اختيارات بيشتر به فدراسيونها براي انجام امور اجرايي نظيربرگزاري اردوها، انتخاب محل اردوها، تهيه بليط سفرها، انتخاب آژانس هاي هواپيمايي، تهيه وسايل و ملزومات تمريني و... دركنارايفاي نقش نظارتي براي اين كميته تصريح كرد: سياست بنده و آقاي كفاشيان ونيزهيات اجرايي خارج كردن وظايف اجرايي وعملياتي ازعهده كميته ملي المپيك و نظارت و حمايت بيشتر ازآنهاست كه اميد مي رودبا اين سياست و استقلال كاري بتوانيم به نتايج خوبي نيز دست پيدا كنيم.

رييس كميته ملي المپيك ومبتكرطرح نظام جامع تربيت بدني و ورزش كشوردر خصوص آينده اين طرح با توجه به انتخابات آتي رياست جمهوري اظهار داشت: تمام برنامه ها و اهداف ورزش كشوردرقالب نظام جامع مطرح شده وهركدام از كانديداهاي محترم كه در آينده نظام مديريتي كشوررا برعهده بگيرند با برنامه اي مدون و علمي براي ورزش كشورروبه روخواهند شد و به طور قطع ازآن حمايت خواهند كرد. اين بدان معنا نيست كه نظام جامع تربيت بدني داراي اشكال وايراد نيست بلكه با توصيه هاي كارشناسي و دلسوزانه قابل حل شدن است كه خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي نيزاز اين طرح حمايت كرده و با توجه به اينكه بخش عمده نظام جامع درقالب برنامه چهارم توسعه قانونمند شده، تكليف 4سال آينده ورزش از حالا مشخص است و اميدوارم با حمايت افراد دلسوز اين برنامه با قدرت در دولت بعدي نيز دنبال شود.

وي تاكيد كرد: آثار اين طرح درسازمان تربيت بدني و فدراسيونهاي ورزشي آرام آرام قابل مشاهده بوده و با برنامه محوري فدراسيونها ونظارت و ارزشيابي ايجاد شده استقلال واحدهاي اصلي نظير فدراسيونها درحال محقق شدن است.