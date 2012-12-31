به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افزایش غلظت آلاینده های جوی ناشی از وقوع پدیده ی وارونگی دما، روز جاری کمیته وضعیت اضطراری آلودگی هوا در استانداری تشکیل شد.

این کمیته به منظور پیشگیری از تأثیرات سوء عوارض تجمعی آلاینده ها بویژه ذرات معلق 5/2 و زیر 10 میکرون برای سلامت عموم طی اطلاعیه ای روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12/10/91 و 13/10/91 تمامی مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی را تعطیل اعلام کرد.

شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری اصفهان در این اطلاعیه عنوان کرد: این مقاطع تحصیلی در شهرهای اصفهان، بهارستان، خوراسگان، سجزی، گز، گرگاب، شاهین شهر، نجف آباد، کهریزسنگ، گلدشت، زرین شهر، فولاد شهر، سده لنجان، ورنامخواست، چمگردان، زاینده رود و شهرستانهای فلاورجان، خمینی شهر، برخوار و مبارکه تعطیل خواهند بود.

در اطلاعیه شماره 6 این کمیته توصیه های زیر برای ساکنین در شهرها و مناطق پرجمعیت ارائه شد.

1. رعایت طرح ترافیکی زوج و فرد بمنظور کنترل آلودگی هوا در شهر اصفهان و عدم استفاده از خودروهای دودزا و الزام به انجام معاینات فنی خودروها ، بدیهی است عوامل راهنمایی و رانندگی از تردد خودروها و موتور سیکلت های دود زا و فاقد معاینه فنی در شهر جلوگیری به عمل خواهند آورد .

2. رعایت الگوی صحیح مصرف و صرفه جویی در استفاده از وسایل حرارتی گاز سوز در منازل و محل کار .

3. خروج غیر ضروری سالخوردگان ، خردسالان ، مادران باردار ، بیماران قلبی ، عروقی و ریوی از منازل و نیز عدم انجام ورزشهای همگانی در فضاهای باز و پرجمعیت تا رفع کامل آلاینده های جوی .

4. خودداری از انجام هرگونه فعالیتهایی که منجر به افزایش آلاینده ها خواهد شد مانند سوزاندن زباله ، برگهای پائیزی و باقیمانده ضایعات مزارع .

5. استفاده ازخودروهای همگانی وهمکاری در عدم استفاده از خودروهای شخصی.

هم چنین استفاده از مواد غذایی مناسب در زمان آلودگی هوا برای سلامت عموم توصیه شد.

همچنین این کمیته مصوب نمود سازمان صنعت ، معدن و تجارت هماهنگی لازم جهت کاهش فعالیت واحدهای صنعتی وتولیدی با آلایندگی بالا را در روزهای فوق پیگیری و اجرایی نمایند.

لازم به ذکر است از اواخر روز پنجشنبه به تدریج از غلظت آلاینده ها کاسته خواهد شد.