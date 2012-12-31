تعطیلی پنجشنبه ها ضرورتی برای کاهش هزینه ها

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی موضوع تعطیلی پنجشنبه ها مدتهاست به صورت پراکنده در برخی محافل دولتی مطرح شده و این روزها به صورت جدی هم در جلسات کارشناسی استانداری قزوین در دست بررسی قرار گرفته است.
موضوعی که اگر درست ارزیابی و اجرایی شود می تواند پیامدهای بسیار مثبتی برای مردم بویژه کارمندان دولت داشته باشد.
پنجشنبه که می شود احساس می کنی هوا گرفته و دلگیر شده، کارمند که باشی با انگیزه کمتری در اداره حاضر می شوی و از صبح این روز تداعی روز تعطیلی جمعه بیشتر فکرت را به خود مشغول می کند و لحظه شماری می کنی تا ساعت اداری هر چه زودتربه پایان برسد.
اگر کار اداری و دولتی هم که داشته باشی و به تهران بروی که هیچ کاری نمی توانی انجام دهی، در استان هم که باید تا ساعت 12.30 برای مراجعه به بانک و 13.30 به ادارات برسی تا بتوانی جواب بگیری، البته با احتساب ساعات تعیین شده برای نماز و نهار و مرخصی ساعتی کارمندان بندرت در روز پنجشنبه می توان کار مهمی را انجام داد و عملا این روز در ادارات با کاهش مراجعه کننده و ارباب رجوع و نیز انگیزه قوی کارمندان برای پاسخگویی مواجه است.
در کنار مشکلاتی که این روزها در اثر تحریمها و کمبودهای مالی واعتباری که برای دستگاههای اجرایی ایجاد شده و صرفه جویی در هزینه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است به نظر می رسد کاهش زمان و ساعات کاری غیر مفید کارمندان در روز پنجشنبه ها که به کمتر شدن بار مالی دولت منجر می شود باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی در این استان، افزایش تردد در جاده های مواصلاتی، وارونگی هوا، ریزگردها و دهها عامل دیگر که آینده زیست محیطی این منطقه را تهدید می کند پیشگیری از برخی مشکلات آینده با اتخاذ روشها و راهکارهای عملی و اجرایی برای کاهش هزینه ها و آلودگی ها تدبیری است که باید امروز صورت گیرد.
خبرگزاری مهر با توجه به اهمیت موضوع ضمن گفتگو با گروههای مختلف جامعه در این گزارش تلاش می کند تا نقش رسانه ای خود را در راستای بررسی ابعاد منفی و مثبت طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه ایفا کند تا گامی در تحقق تصمیمی تاثیرگذار در منافع عمومی و مصلحت های استان برداشته شود.
حبیبی: تعطیلی پنجشنبه ها اقتصادی است
منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری قزوین در خصوص تعطیلی روز پنجنشبه ها در قزوین به خبرنگار مهر گفت: به علت نزدیکی به تهران بخش اعظم کارهای اداری این استان هم تحت تاثیر پایتخت قرار دارد.
وی تمدد اعصاب، تجدید قوای روحی و روانی، ایجاد نشاط و شادابی در میان کارمندان، رونق گردشگری را از دیگر نقاط قوت تعطیلی پنجشنبه ها دانست و گفت: باید با برنامه ریزی اصولی برای اوقات فراغت مردم که فرصت بیشتری برای تفریح و سرگرمی خواهند داشت فکری اندیشیده شود تا از این فرصت بهترین را استفاده را برد.
آقا فرهادی: تعطیلی پنجشنبه ها ضروری است
علی آقا فرهادی مدیرکل محیط زیست استان قزوین هم در این خصوص با اشاره به افزایش آلایندگی های زیست محیطی اظهارداشت: پدیده وارونگی هوا در همه فصول و ایام سال صورت می گیرد اما شدت و ضعف دارد و برخی عوامل آن را تشدید می کند.
وی افزود: استان قزوین با 15 هزار و 600 کیلومتر مربع وسعت به دلیل داشتن شهرهای صنعتی و واحدهای مختلف تولیدی و وضعیت آلودگی ناشی از فعالیت این واحدها وضعیت زیاد مطلوبی ندارد که تداوم این روند مشکل ساز خواهد بود.
مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: وجود هفت شهرک صنعتی، دو مجتمع و یک ناحیه و یک شهر صنعتی البرز با پراکندگی بیش از 1200 واحد در مناطق مختلف استان تشدید آلودگی را هشدار می دهد.
این مسئول گفت: متاسفانه فعالیت نیروگاه شهید رجایی به دلیل استفاده از سوخت مازوت و کارخانه سیمان آلودگی زیست محیطی استان را تشدید کرده و فعالیت 150 کوره آجرپزی آلوده کننده هوا و تردد بی شمار خودروهای درون شهری و برون شهری در محورهای مواصلاتی استان آینده نگران کننده ای از افزایش آلودگی در این استان را ترسیم می کند.
آقا فرهادی اظهارداشت: استقرار شهر صنعتی البرز با حدود 400 واحد صنعتی در 10 کیلومتری جنوب شرق قزوین که در مسیر باد قالب قرار دارد و نیز مجتمع صنعتی لیا و نیروگاه که در شرق است موجب ورود آلودگی این واحدها به داخل شهر توسط باد معروف به راز به قزوین می شود.
وی بیان کرد: قرار گرفتن مجتمع صنعتی لیا با استقرار 350 واحد در 14 کیلومتری شهر قزوین، پدیده ریزگردها که به عنوان میهمانان ناخوانده از سال 87 آغاز شده و در شش ماه امسال 28 روز استان را با آلودگی مواجه کرد که میزان آلایندگی آن 25 برابر استاندارد گزارش شده از دیگر موضوعاتی است که ضرورت توجه به کاهش آلاینده را دو چندان می کند.
آقافرهادی افزود: افزایش گازهای منواکسید کربن ناشی از تردد زیاد خودروها در داخل شهر به گونه ای است که تداوم آن میزان آلودگی هوا را افزایش می دهد لذا باید برای کاهش آن اقدامات جدی انجام داد.
مدیرکل محیط زیست استان قزوین یادآورشد: یکی از راه های کاهش آلودگی ها برنامه ریزی برای کاهش حضور مردم در شهر است که در این میان تعطیلی روز پنجشنبه ها نقش مهمی در کاهش بار آلودگی دارد و شاید ضرورت آن بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.
وی گفت: با تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش حضور کارمندان در دستگاه های اجرایی، خاموش شدن تاسیسات حرارتی، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش تردد می توان در مسیر سالم سازی محیط زیست و سلامت مردم گام برداشت.
این مسئول اظهارداشت: با بررسی میزان آلایندگی کارخانه سیمان آبیک در دو دوره از 11 تا 16 آذر ماه میزان آلودگی از 42 PDM، به 140 PDM و سپس 214 PDMرسیده که بالاتر از میزان استاندارد است.
وی گفت: با افزایش تعداد خودروها و آلودگی سوخت بنزین که 10 برابر گازوئیل است در کنار سایر عوامل شاهد حرکت در مسیر نگران کنده ای هستیم که باید در حد امکان عوامل آلاینده را کاهش دهیم.
این مسئول یادآورشد: بررسی ها نشان می دهد در ایام تعطیل میزان آلاینده ها بشدت کاهش می یابد و در صورت تعطیلی پنجشنبه ها فرصت لازم برای پایش هوا توسط عوامل زیست محیطی و منابع طبیعی مانند درختان و فضای سبز بخوبی فراهم می شود.
وی بیان کرد: آثار آلودگی هوا در طبیعت 16 برابر سایر عوامل است لذا اقدام لازم برای کاهش آثار زیانبار آن از کارهای مهمی است که نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی است.
این مسئول محیط زیست یادآورشد: با توجه به حضور کمرنگ دانشجویان در روزهای پنجشنبه در بسیاری از واحدهای آموزش عالی می توان امیدوار بود این اقدام بتواند در کنار کاهش مصرف برق و سوخت، به کاهش میزان آلودگی ها کمک موثری کند.
آقافرهادی که از موافقان سرسخت تعطیلی روزهای پنجشنبه در قزوین است تاکید می کند که با توجه به تعطیلی این روز در چند استان کشور و موفقیت و اعلام رضایت مسئولان و مردم از این طرح به نظر می رسد این کار در استان باید با قاطعیت و سرعت بیشتری اجرایی شود.
صرفه جویی در مصرف برق با تعطیلی پنجشنبه ها
یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین هم موافق اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه ها در استان قزوین است و با ارائه مستنداتی در خصوص مزایای اجرای این کار می گوید: در روزهای پنجشنبه میزان مصرف انرژی برق در ادارات استان بالغ بر 14 میلیون کیلووات ساعت است که رقمی حدود 20 میلیارد ریال می شود.
وی گفت: در طول سال برای 52 روز تعطیلی پنجشنبه ها می توان دو میلیون و 200 هزار کیلوات ساعت معادل سه میلیارد و 200 میلیون ریال صرفه جویی کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: با بررسی نتایج استان هایی که این کار را تجربه کرده اند و آثار مثبتی نیز داشته می توان گفت اجرای این طرح می تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بسیار خوب و مطلوبی برای استان داشته باشد.
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 7.30 تا 15 با یک ساعت دور کاری
عباسعلی درافشانی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری هم هر چند با تعطیلی پنجشنبه ها موافق است اما معتقد است با جمع بندی دیدگاهای کارشناسی باید همه زوایای مثبت و منفی طرح بررسی و سپس موارد در گزارش کاملی به استاندار برای تصمیم گیری ارجاع شود.
درافشانی بیان کرد: قانون با صراحت بر انجام کار کارمندان در شش روز تاکید دارد مگر در شرایط امنیتی و آلودگی های زیست محیطی اما با لحاظ کردن بسیاری از موارد از جمله تهدید استان با ریزگردها، آلودگی هوا، ایجاد نشاط در خانواده ها و افزایش حضور والدین در خانواده و تقویت روحیه کاری کارمندان می توان امیدوار بود که این طرح بتواند نظر اکثر مسئولان تصمیم گیرنده را جلب کند.
این مسئول اظهارداشت: در ماده 88 قانون باید استنادات کارشناسی در شورای مدیریت بحران مطرح شود تا اگر قرار باشد ساعات کاری روز پنجشنبه در دیگر روزها توزیع شود این کار عملیاتی شود که می توان ساعات کاری را تا ساعت 15 تعریف و یک ساعت نیز دورکاری پیش بینی کرد.
درافشانی گفت: با دیدگاهای کارشناسی و مدارک مستند، استان قزوین می تواند مسئولان مرکز را مجاب کند تا تعطیلی روزهای پنجشنبه ها در این استان قطعی شود که در این میان پرسش نامه های توزیع شده بین مسئولان و مراجع ذی صلاح، نظر مسئولان شورای تامین استان، نمایندگان مجلس و در نهایت استاندار قزوین ضروری است.
درویشی: فعالیت امدادگران جاده ای بیشتر می شود
حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین هم به افزایش ماموریت های نیروهای این جمعیت اشاره می کند و در این باره می گوید: جمعیت هلال احمر با توجه به اینکه وظیفه مهم مقابله با حوادث در جاده ها و مراکز مختلف را برعهده دارد و همه پایگاه ها به صورت 24 ساعته با آمادگی کامل در خدمت مردم است تعطیلی هیچ تاثیری در وظایف آن ندارد.
درویشی بیان کرد: همه عوامل امدادی در پایگاه ها و جاده ها حضور مستمر دارند و با دایر شدن کشیک در تمامی شعب جمعیت هلال احمر در شهرستانها حتی اگر قرار باشد پنج شنبه ها تعطیل شود ما موظف هستیم با جدیت به کار ادامه دهیم اما با تعطیلی ستاد موافق هستیم.
کیومرث فرجی معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که به نقاط ضعف این طرح فکر می کند معتقد است در این زمینه نباید عجولانه تصمیم گرفت.
معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان یادآورشد: برای کاهش پیامدهای منفی تعطیلی روزهای پنجشنبه باید برنامه ریزی مناسبی در همه بخشها صورت گیرد تا مردم با آگاهی از همه جوانب با آن برخورد کنند.
علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم دیدگاه خود را در خصوص تعطیلی پنج شنبه ها اینگونه بیان کرد: اگر مطالعه دقیقی در این زمینه صورت گیرد به نظر می رسد با کاهش نیروهای اجرایی ادارات و آزاد شدن پرسنل برای مراکز دیگر، زمان رسیدگی به امور شخصی و آماده شدن برای یک هفته پر انرژی بیشتر شود.
این مسئول فرهنگی بیان کرد: آمارها نشان می دهد که فعالیت ادارات در پنجشنبه ها کمتر است و کارمندان از مرخصی روزانه و ساعتی در این روز بیشتر استفاده می کنند و کمتر رغبت به کار در دستگاههای اجرایی دیده می شود.
شفیعی ها تصریح کرد: با طرح اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها به نظر می رسد تعطیلی پنجشنبه در قزوین می تواند مفید باشد و رقم های قابل توجهی در هزینه ها صرفه جویی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: در کنار تعطیلی مدارس در این روز می توان امیدوار بود که با حضور خانواده ها تربیت کودکان با فراغ بیشتری صورت گیرد و تشکیل حلقه خانواده ها از نظر فرهنگی بسیار مهم و حیاتی است.
شفیعی ها می گوید: در زندگی ماشینی امروز به هر میزان که بتوانیم والدین را در کنار خانواده نگهداریم از آسیب ها کم می شود لذا این جنبه کار بسیار مثبت تلقی می شود.
تنبلی و رخوت کارمندان نگران کننده است
شفیعی ها یکی از پیامدهای منفی اجرای این طرح را عادت کارمندان به تعطیلی بیش از حد و ایجاد رخوت در انگیزه کاری افراد دانست و افزود: تنها نگرانی و تهدیدی که این طرح را می تواند تحت تاثیر قرار دهد از نظر فرهنگی این است که اگر تعطیلی موجب رخوت و تنبلی در کارمندان شود آسیب رسان خواهد بود.
وی بیان کرد: عادت به تعطیلی بیش از حد نباید در مقابل فرهنگ دینی کار که بهترین تفریح است قرار گیرد لذا اگر تعطیلات بیش از اندازه کنترل نشود مخاطره آمیز است و به کاهش راندمان کار منجر خواهد شد که با تدبیر می توان این تاثیر منفی را به تقویت انگیزه کار بیشتر در روزهای بعدی هفته تبدیل کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ضمن توصیه به رعایت برخی ملاحظات در عملیاتی شدن این طرح با رای مثبت به آن، تعطیلی پنجشنبه ها را به مصلحت استان دانست.
کاهش مسافرتهای سالانه و مناسبتی
سید مصطفی بذرگری که دارای شغل آزاد است در این باره گفت: با توجه به نیاز عموم مردم بویژه شاغلان دستگاههای اجرایی و شرکتها به مسافرت برای تجدید روحیه معمولا مردم منتطر تعطیلات چند روزه و مناسبتی هستند تا به سفر بروند و در بسیاری از مواقع با بروز تعطیلات غیر مترقبه شاهد مسافرتهای بیش از حد و ترافیک سنگین جاده ها هستیم که ذائقه شیرین سفر را تلخ هم می کند.
بذرگری گفت: اگر پنجشنبه ها تعطیل باشد می توان در طول سال برنامه ریزی مدونی کرد و با توزیع مناسب مسافرتها شاید دیگر شاهد هجوم بیش از حد مردم در تعطیلات سه روزه و یا مناسبتی نباشیم واین کار به کاهش حوادث و روانی مسافرتها در دراز مدت و طول ایام سال کمک موثری کند که ارزشمند است.
مسعود نیا: شرایط دورکاری فراهم نیست
محمد مسعود نیا از کارمندان هم در این باره گفت: اگر با تعطیلی روزهای پنجشنبه ساعات کاری کارمندان تا ساعات 16 افزایش یابد برای زوجهایی که فرزندان خردسال دارند مشکل ساز خواهد شد.
وی بیان کرد: در کنار کاهش برخی هزینه ها که در طرح دیده شده شاید باید به فکر غذای کارمندان نیز بود که هزینه خواهد داشت و بر هم خوردن برنامه غذایی خانواده ها نیز از نقاط منفی کار است لذا انتظار می رود ساعات کاری تا ساعت 15 بیشتر نباشد در غیر این صورت بر راندمان کاری شاغلان تاثیرگذار خواهد شد.
مسعودنیا یادآورشد: شرایط دورکاری هم در بسیاری از ادارات استان فراهم نشده و ممکن است نتواند بخشی از کارها به صورت غیرحضوری کارمندان انجام شود.
این کارمند پیش کسوت فرصت لازم برای مسافرت و کنار خانواده بودن را از مزایای این طرح می داند و با اجرای آن به صورت آزمایشی برای بررسی دقیق موافق است.
با موافقت مجلس تعطیلی پنجشنبه ها می تواند سراسری شود
طرح" حذف تبصره سه از ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری" در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شده که بر اساس این تبصره ادارات دولتی روزهای پنج شنبه در تهران تعطیل شدند اما این ادارات در استانها و شهرستانها پنج شنبه ها باز است و این تبصره دست دولت را برای تعطیل کردن روز پنج شنبه در استانها و شهرستانها بسته است.
در این میان جمعی از نمایندگان برای تعطیل کردن پنج شنبه ها در کشور طرح حذف تبصره سه از ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کردند که با تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، تعطیلات در کشور دو روزه شد و دست دولت برای تعطیلی دو روز در هفته در کشور باز گذاشته شد.
گفته می شود مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و برای تعطیل کردن روزهای پنج شنبه در سراسر کشور، این طرح باید در صحن مجلس هم مصوب شود.
براساس آنچه در سایر استانها انجام شده است تعطیلی روزهای پنجشنبه می تواند در یک بازه زمانی سه ماهه به صورت آزمایشی اجرا شده و سپس بازخوردهای آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته و برای نهایی شدن آن برنامه ریزی های اساسی شود.
در حال حاضر روز پنجشنبه در استانهای تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان تعطیل شده است.
استاندار قزوین درباره تعطیلی پنجشنبه ها تصمیم می گیرد
با دیدگاه های تعدادی از مسئولان تصمیم گیر و متولی دستگاه های خدمات رسان استان در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه آشنا شدیم به نظر می رسد با بزرگ شدن استان قزوین و نگرانی از افزایش پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی باید به اقتضای شرایط برای مدیریت مناسب و نیز تامین آسایش و رفاه مردم ساکن در استان قزوین تصمیم خردمندانه گرفت.
تصمیم نهایی در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه با مهندس احمد عجم استاندار قزوین است که به نظر می رسد با دیدگاه مردمی این مسئول اجرایی و مزایای زیاد این طرح می توان امیدوار بود تا پایان امسال کارمندان دولت با تجربه پنج روز کار در هفته فراغ بال بیشتری برای رسیدگی به امور زندگی، حضور در میان خانواده، استفاده از فرصت لازم برای تفریح، سرگرمی، مطالعه، توجه بیشتر به امور دینی و معنوی و انجام کارهای مثبت و تقویت روحیه نشاط و شادابی برای ارائه خدمات بهتر به دولت و مردم پیدا کنند.
مردم استان می توانند برای تعطیلی روزهای پنجشنبه امیدوار باشند و برای استفاده مناسب از این فرصت از همین امروز برنامه ریزی کنند.
گزارش: محمد رضا جباری
