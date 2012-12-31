تعطیلی پنجشنبه ها ضرورتی برای کاهش هزینه ها

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی موضوع تعطیلی پنجشنبه ها مدتهاست به صورت پراکنده در برخی محافل دولتی مطرح شده و این روزها به صورت جدی هم در جلسات کارشناسی استانداری قزوین در دست بررسی قرار گرفته است.

موضوعی که اگر درست ارزیابی و اجرایی شود می تواند پیامدهای بسیار مثبتی برای مردم بویژه کارمندان دولت داشته باشد.

پنجشنبه که می شود احساس می کنی هوا گرفته و دلگیر شده، کارمند که باشی با انگیزه کمتری در اداره حاضر می شوی و از صبح این روز تداعی روز تعطیلی جمعه بیشتر فکرت را به خود مشغول می کند و لحظه شماری می کنی تا ساعت اداری هر چه زودتربه پایان برسد.

اگر کار اداری و دولتی هم که داشته باشی و به تهران بروی که هیچ کاری نمی توانی انجام دهی، در استان هم که باید تا ساعت 12.30 برای مراجعه به بانک و 13.30 به ادارات برسی تا بتوانی جواب بگیری، البته با احتساب ساعات تعیین شده برای نماز و نهار و مرخصی ساعتی کارمندان بندرت در روز پنجشنبه می توان کار مهمی را انجام داد و عملا این روز در ادارات با کاهش مراجعه کننده و ارباب رجوع و نیز انگیزه قوی کارمندان برای پاسخگویی مواجه است.

در کنار مشکلاتی که این روزها در اثر تحریمها و کمبودهای مالی واعتباری که برای دستگاههای اجرایی ایجاد شده و صرفه جویی در هزینه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است به نظر می رسد کاهش زمان و ساعات کاری غیر مفید کارمندان در روز پنجشنبه ها که به کمتر شدن بار مالی دولت منجر می شود باید در اولویت قرار گیرد.

همچنین با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی در این استان، افزایش تردد در جاده های مواصلاتی، وارونگی هوا، ریزگردها و دهها عامل دیگر که آینده زیست محیطی این منطقه را تهدید می کند پیشگیری از برخی مشکلات آینده با اتخاذ روشها و راهکارهای عملی و اجرایی برای کاهش هزینه ها و آلودگی ها تدبیری است که باید امروز صورت گیرد.

خبرگزاری مهر با توجه به اهمیت موضوع ضمن گفتگو با گروههای مختلف جامعه در این گزارش تلاش می کند تا نقش رسانه ای خود را در راستای بررسی ابعاد منفی و مثبت طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه ایفا کند تا گامی در تحقق تصمیمی تاثیرگذار در منافع عمومی و مصلحت های استان برداشته شود.

حبیبی: تعطیلی پنجشنبه ها اقتصادی است

منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری قزوین در خصوص تعطیلی روز پنجنشبه ها در قزوین به خبرنگار مهر گفت: به علت نزدیکی به تهران بخش اعظم کارهای اداری این استان هم تحت تاثیر پایتخت قرار دارد.

وی افزود: وجود 3500 واحد صنعتی و دو واحد بسیار مهم و اثرگذار مانند سیمان آبیک و نیروگاه دو هزارمگاواتی که نقش زیادی در آلودگی هوای منطقه دارند و نیز وزش باد قالب راز که از سمت جنوب شرق در نیمی از سال شهر قزوین را تحت تاثیر جوی قرار می دهد ضرورت بررسی کارشناسی تعطیلی روز پنجشنبه ها را دو چندان می کند.

صرفه جویی در انرژی

حبیبی بیان کرد: یکی از علت های مطرح شدن موضوع تعطیلی پنجشنبه ها صرفه جویی در مصرف انرژی گاز، برق و سوخت در ادارات و بخشهای مختلف است که می تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی های ناشی از رفت و آمدهای بیش از حد نیز داشته باشد.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در عرصه فرهنگی نیز به دنبال آن هستیم تا زمینه حضور خانواده ها در کنار یکدیگر را بیش از پیش فراهم کنیم که این کار در استحکام خانواده و کاهش مشکلات ناشی از مشغله زیاد والدین و دوری از یکدیگر و کمرنگ شدن تربیت فرزندان مهم است.

این مسئول یادآورشد: ایجاد شادی و نشاط مضاعف در خانواده ها، رسیدگی بیشتر به امور مختلف زندگی، تقویت روحیه کاری در میان کارمندان از دیگر مزایای تعطیلی پنجشنبه ها تلقی می شود.

حبیبی اظهارداشت: برای بررسی تخصصی و کارشناسی این موضوع تاکنون چندین جلسه با حضور مدیران و کارشناسان ادارات مختلف و دستگاههای خدمات رسان مانند آب، برق، گاز، هواشناسی، محیط زیست و مدیریت بحران استان تشکیل شده و ابعاد مختلف موضوع مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اخیرا بر اساس مصوبه هیئت دولت به استانداران اختیار داده شده تا در این زمینه تصمیم گیری کنند که با برنامه ریزی می توان کاهش ساعات ناشی از این روز تعطیل را در سایر روزهای کاری جبران کرد.

پنجشنبه ها کمترین مراجعه به ادارات

حبیبی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که در روزهای پنجشنبه کمترین مراجعه به ادارات و دستگاههای خدمات رسان در استان صورت می گیرد و با تصویب این موضوع خدشه ای به وضعیت خدمات رسانی به مردم وارد نخواهد شد.

زمینه رونق گردشگری با تعطیلی پنجشنبه ها

معاون عمرانی استانداری قزوین به نقش تعطیلی پنجشنبه ها در رونق گردشگری هم اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه تصویب این موضوع می تواند زمینه مسافرت والدین به داخل و خارج شهرها را که به رونق گردشگری کمک خواهد کرد نیز محقق کند که پذیرایی از مسافران سایر شهرها از نظر اقتصادی نیز برای استان سودمند خواهد بود.

حبیبی در پایان با موافقت با اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه ها اظهارامیدواری کرد با این کار بتوان ضمن افزایش روحیه نشاط و شادابی در کارمندان به تحکیم روابط خانواده، صرفه جویی در هزینه ها و انرژی و رونق گردشگری نیز کمک موثری کرد.

محمدی: تعطیلات رسمی کشور تعدیل شود

داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم با اظهارنظر در مورد این موضوع گفت: تعطیلی پنجشنبه ها معایب و مزایایی دارد که باید به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر تعطیلات زیادی در تقویم رسمی کشور وجود دارد که اگر پنجشنبه ها نیز به آن اضافه شود باید تعدیلی در سایر مناسبتها صورت گیرد تا به بخشهای مختلف کشور آسیب نزند. محمدی بیان کرد: هم اینک در زمینه راندمان کاری دستگاه های اجرایی با مشکل مواجهیم و میزان آن در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین است که نباید این موضوع به کاهش بیشتر راندمان کارمندان منجر شود. وی کاهش ارتباط بخش خصوصی و دولتی در مواقع لزوم در این روز را از دیگر نقاط منفی این طرح ذکر کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای اروپایی دو روز تعطیلی در روزهای شنبه و یکشنبه و برخی جمعه و شنبه است که اگر روزهای تعطیلی پنجشنبه هم به آن اضافه شود رکود شدیدی در بخش مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها ایجاد خواهد شد. این نماینده به مزایای طرح هم اشاره کرد و یادآورشد: با توجه به تعطیلی مدارس در پنجشنبه ها با این تعطیلی می توان شاهد حضور بیشتر خانواده ها در کنار یکدیگر بود که این کار پیوندهای خانوادگی را تقویت می کند که از نیازهای زندگی ماشینی امروز است.



وی تمدد اعصاب، تجدید قوای روحی و روانی، ایجاد نشاط و شادابی در میان کارمندان، رونق گردشگری را از دیگر نقاط قوت تعطیلی پنجشنبه ها دانست و گفت: باید با برنامه ریزی اصولی برای اوقات فراغت مردم که فرصت بیشتری برای تفریح و سرگرمی خواهند داشت فکری اندیشیده شود تا از این فرصت بهترین را استفاده را برد. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه تجربه موفق استان های بزرگ در تعطیلی پنجشنبه ها با اجرای این طرح در قزوین موافق هستم و به نظر می رسد در کنار کاهش هزینه های مصرف انرژی بتوان به نتایج مناسبی در استان دست یافت.

آقا فرهادی: تعطیلی پنجشنبه ها ضروری است

علی آقا فرهادی مدیرکل محیط زیست استان قزوین هم در این خصوص با اشاره به افزایش آلایندگی های زیست محیطی اظهارداشت: پدیده وارونگی هوا در همه فصول و ایام سال صورت می گیرد اما شدت و ضعف دارد و برخی عوامل آن را تشدید می کند.

وی افزود: استان قزوین با 15 هزار و 600 کیلومتر مربع وسعت به دلیل داشتن شهرهای صنعتی و واحدهای مختلف تولیدی و وضعیت آلودگی ناشی از فعالیت این واحدها وضعیت زیاد مطلوبی ندارد که تداوم این روند مشکل ساز خواهد بود.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: وجود هفت شهرک صنعتی، دو مجتمع و یک ناحیه و یک شهر صنعتی البرز با پراکندگی بیش از 1200 واحد در مناطق مختلف استان تشدید آلودگی را هشدار می دهد.

این مسئول گفت: متاسفانه فعالیت نیروگاه شهید رجایی به دلیل استفاده از سوخت مازوت و کارخانه سیمان آلودگی زیست محیطی استان را تشدید کرده و فعالیت 150 کوره آجرپزی آلوده کننده هوا و تردد بی شمار خودروهای درون شهری و برون شهری در محورهای مواصلاتی استان آینده نگران کننده ای از افزایش آلودگی در این استان را ترسیم می کند.

آقا فرهادی اظهارداشت: استقرار شهر صنعتی البرز با حدود 400 واحد صنعتی در 10 کیلومتری جنوب شرق قزوین که در مسیر باد قالب قرار دارد و نیز مجتمع صنعتی لیا و نیروگاه که در شرق است موجب ورود آلودگی این واحدها به داخل شهر توسط باد معروف به راز به قزوین می شود.

وی بیان کرد: قرار گرفتن مجتمع صنعتی لیا با استقرار 350 واحد در 14 کیلومتری شهر قزوین، پدیده ریزگردها که به عنوان میهمانان ناخوانده از سال 87 آغاز شده و در شش ماه امسال 28 روز استان را با آلودگی مواجه کرد که میزان آلایندگی آن 25 برابر استاندارد گزارش شده از دیگر موضوعاتی است که ضرورت توجه به کاهش آلاینده را دو چندان می کند.

آقافرهادی افزود: افزایش گازهای منواکسید کربن ناشی از تردد زیاد خودروها در داخل شهر به گونه ای است که تداوم آن میزان آلودگی هوا را افزایش می دهد لذا باید برای کاهش آن اقدامات جدی انجام داد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین یادآورشد: یکی از راه های کاهش آلودگی ها برنامه ریزی برای کاهش حضور مردم در شهر است که در این میان تعطیلی روز پنجشنبه ها نقش مهمی در کاهش بار آلودگی دارد و شاید ضرورت آن بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.

وی گفت: با تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش حضور کارمندان در دستگاه های اجرایی، خاموش شدن تاسیسات حرارتی، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش تردد می توان در مسیر سالم سازی محیط زیست و سلامت مردم گام برداشت.

این مسئول اظهارداشت: با بررسی میزان آلایندگی کارخانه سیمان آبیک در دو دوره از 11 تا 16 آذر ماه میزان آلودگی از 42 PDM، به 140 PDM و سپس 214 PDMرسیده که بالاتر از میزان استاندارد است.

وی گفت: با افزایش تعداد خودروها و آلودگی سوخت بنزین که 10 برابر گازوئیل است در کنار سایر عوامل شاهد حرکت در مسیر نگران کنده ای هستیم که باید در حد امکان عوامل آلاینده را کاهش دهیم.

این مسئول یادآورشد: بررسی ها نشان می دهد در ایام تعطیل میزان آلاینده ها بشدت کاهش می یابد و در صورت تعطیلی پنجشنبه ها فرصت لازم برای پایش هوا توسط عوامل زیست محیطی و منابع طبیعی مانند درختان و فضای سبز بخوبی فراهم می شود.

وی بیان کرد: آثار آلودگی هوا در طبیعت 16 برابر سایر عوامل است لذا اقدام لازم برای کاهش آثار زیانبار آن از کارهای مهمی است که نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی است.

این مسئول محیط زیست یادآورشد: با توجه به حضور کمرنگ دانشجویان در روزهای پنجشنبه در بسیاری از واحدهای آموزش عالی می توان امیدوار بود این اقدام بتواند در کنار کاهش مصرف برق و سوخت، به کاهش میزان آلودگی ها کمک موثری کند.

آقافرهادی که از موافقان سرسخت تعطیلی روزهای پنجشنبه در قزوین است تاکید می کند که با توجه به تعطیلی این روز در چند استان کشور و موفقیت و اعلام رضایت مسئولان و مردم از این طرح به نظر می رسد این کار در استان باید با قاطعیت و سرعت بیشتری اجرایی شود.

صرفه جویی در مصرف برق با تعطیلی پنجشنبه ها

یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین هم موافق اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه ها در استان قزوین است و با ارائه مستنداتی در خصوص مزایای اجرای این کار می گوید: در روزهای پنجشنبه میزان مصرف انرژی برق در ادارات استان بالغ بر 14 میلیون کیلووات ساعت است که رقمی حدود 20 میلیارد ریال می شود.

وی گفت: در طول سال برای 52 روز تعطیلی پنجشنبه ها می توان دو میلیون و 200 هزار کیلوات ساعت معادل سه میلیارد و 200 میلیون ریال صرفه جویی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: با بررسی نتایج استان هایی که این کار را تجربه کرده اند و آثار مثبتی نیز داشته می توان گفت اجرای این طرح می تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بسیار خوب و مطلوبی برای استان داشته باشد.

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 7.30 تا 15 با یک ساعت دور کاری

عباسعلی درافشانی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری هم هر چند با تعطیلی پنجشنبه ها موافق است اما معتقد است با جمع بندی دیدگاهای کارشناسی باید همه زوایای مثبت و منفی طرح بررسی و سپس موارد در گزارش کاملی به استاندار برای تصمیم گیری ارجاع شود.

درافشانی بیان کرد: قانون با صراحت بر انجام کار کارمندان در شش روز تاکید دارد مگر در شرایط امنیتی و آلودگی های زیست محیطی اما با لحاظ کردن بسیاری از موارد از جمله تهدید استان با ریزگردها، آلودگی هوا، ایجاد نشاط در خانواده ها و افزایش حضور والدین در خانواده و تقویت روحیه کاری کارمندان می توان امیدوار بود که این طرح بتواند نظر اکثر مسئولان تصمیم گیرنده را جلب کند.

این مسئول اظهارداشت: در ماده 88 قانون باید استنادات کارشناسی در شورای مدیریت بحران مطرح شود تا اگر قرار باشد ساعات کاری روز پنجشنبه در دیگر روزها توزیع شود این کار عملیاتی شود که می توان ساعات کاری را تا ساعت 15 تعریف و یک ساعت نیز دورکاری پیش بینی کرد.

درافشانی گفت: با دیدگاهای کارشناسی و مدارک مستند، استان قزوین می تواند مسئولان مرکز را مجاب کند تا تعطیلی روزهای پنجشنبه ها در این استان قطعی شود که در این میان پرسش نامه های توزیع شده بین مسئولان و مراجع ذی صلاح، نظر مسئولان شورای تامین استان، نمایندگان مجلس و در نهایت استاندار قزوین ضروری است.

درویشی: فعالیت امدادگران جاده ای بیشتر می شود

حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین هم به افزایش ماموریت های نیروهای این جمعیت اشاره می کند و در این باره می گوید: جمعیت هلال احمر با توجه به اینکه وظیفه مهم مقابله با حوادث در جاده ها و مراکز مختلف را برعهده دارد و همه پایگاه ها به صورت 24 ساعته با آمادگی کامل در خدمت مردم است تعطیلی هیچ تاثیری در وظایف آن ندارد.

درویشی بیان کرد: همه عوامل امدادی در پایگاه ها و جاده ها حضور مستمر دارند و با دایر شدن کشیک در تمامی شعب جمعیت هلال احمر در شهرستانها حتی اگر قرار باشد پنج شنبه ها تعطیل شود ما موظف هستیم با جدیت به کار ادامه دهیم اما با تعطیلی ستاد موافق هستیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین تصریح کرد: با تعطیلی پنجشنبه ها به دلیل قرار گرفتن در مسیر چند استان کشور، میزان مسافرتها به قزوین بیشتر می شود و در حال حاضر هم فعالان هلال احمر از عصر چهارشنبه تا جمعه شب در آماده باش کامل هستند تا در صورت لزوم به مسافران خدمات لازم ارائه شود.

فرجی: تعطیلی پنجشنبه ها منطقی نیست



کیومرث فرجی معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که به نقاط ضعف این طرح فکر می کند معتقد است در این زمینه نباید عجولانه تصمیم گرفت.

فرجی به خبرنگار مهر گفت: تعطیلی پنج شنبه ها باید بیشتر کارشناسی شود و از دیدگاه یک راهدار چون موظفیم در همه حال تمام خدمات مورد نیاز مردم در فصل راهداری را ارائه کنیم این تعطیلی فعالیت راهداران را مضاعف می کند.

این مسئول افزود: با تعطیلی پنج شنبه ها مخالف هستم زیرا در زمان تعطیلی میل به مسافرت بیشتر می شود و در نتیجه استفاده از خودروی شخصی هم بالا رفته و شاهد مصرف سوخت بیشتر و آلایندگی شدیدی خواهیم بود که نصیب هوای پاک می کند و هر چه سفر بیشتر باشد احتمال بروز سوانح و به خطر افتادن سلامت مردم هم بیشتر می شود.

فرجی یادآورشد: با توجه به افزایش سفرها نیروهای امدادی از جمله راهداری، هلال احمر، پلیس راه و اورژانس باید نیروهای خود را بسیج کنند و مازاد بر وظیفه روزانه خدمات ارائه کنند و از طریق همین ادارات خدمات رسان یک سری آلودگی های آب و هوا ایجاد می شود که پیامد منفی است.



معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان یادآورشد: برای کاهش پیامدهای منفی تعطیلی روزهای پنجشنبه باید برنامه ریزی مناسبی در همه بخشها صورت گیرد تا مردم با آگاهی از همه جوانب با آن برخورد کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی موافق تعطیلی پنجشنبه ها



علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم دیدگاه خود را در خصوص تعطیلی پنج شنبه ها اینگونه بیان کرد: اگر مطالعه دقیقی در این زمینه صورت گیرد به نظر می رسد با کاهش نیروهای اجرایی ادارات و آزاد شدن پرسنل برای مراکز دیگر، زمان رسیدگی به امور شخصی و آماده شدن برای یک هفته پر انرژی بیشتر شود.

وی افزود: در زمان تعطیلی لازم است تا خدماتی به صورت مستمر به مردم ارائه شود که در این زمینه باید پیش بینی لازم صورت گیرد تا وقفه ای در مسیر خدمت رسانی به مردم ایجاد نشود.

این مسئول تصریح کرد: برحسب نیاز در طول هفته باید مدیران دستگاههای اجرایی برای تعطیلی روز پنجشنبه برنامه ریزی کنند و پاسخگویی در قبال مراجعه کنندگان را جدی بگیرند لذا در مجموع اگر ساعت کار پرسنل در طول پنج روز هفته مراعات شود و خدمت را طوری تعریف کنیم که پرسنل در طول هفته خدمات تعهدی را انجام دهند می توانیم بگوییم که کیفیت کار بالا می رود.

زینالو گفت: در بخش کاهش انرژی و آلودگی محیط زیست نیز تعطیلی تاثیر دارد و باید در پنج روز هفته از همه توانایی ها استفاده کنیم و اگر دستگاه ها بتوانند دورکاری را تعریف کنند و برخی خدمات خارج از اداره ارائه شود قادریم خلاء نبود کارمندان در روز پنجشنبه را بخوبی جبران کنیم.

وی در خصوص مراجعات بیمارستانی بیان کرد: این تعطیلی تاثیری در چرخه ورودی مراجعان مراکز درمانی استان ندارد و ایجاد فرصت برای تست های پزشکی و چکاب و مراجعات غیر حاد تاثیر جزیی دارد و مثبت تلقی می شود.

زینالو در خصوص تاثیر تعطیلی در امور دانشگاهی نیز گفت: دانشگاه پزشکی در واقع روزهای پنج شنبه تعطیل است اما آموزش ها دایر و این روز برای اداره کلاس های جبرانی و مازاد برنامه ریزی شده است.

تعطیلی پنجشنبه ها در مسیر اقتصاد مقاومتی

محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ضمن بیان ابعاد فرهنگی این طرح اظهارداشت: این کار می تواند جنبه های مثبت و منفی داشته باشد که با توجه به اتفاقاتی که در تهران افتاده و این روز تعطیل شده تاثیر آن در استان کاملا محسوس است و عملا کار خارج از استانی در روزهای پنجشنبه نمی توانیم انجام دهیم و با ادارات و وزارتخانه ها مراودات اداری نداریم.