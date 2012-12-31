مسدود شدن جاده تهران - فیروزکوه به مدت 48 ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسینی افزود: مسیر جایگزین برای تردد به شهرهای دماوند و فیروزکوه کمربندی جدید بومهن است.

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج ابوذر معرفی شد

جمال مغروری طی حکمی از سوی سردار محسن کاظمینی فرمانده حضرت محمدرسول‌الله(ص) به عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابوذر معرفی شد.

مراسم معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابوذر در سالن اجتماعات 9 دی این ناحیه با حضور فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌ الله(ص) و بسیجیان، مسئولان ادارات و نهادهای انقلابی معرفی شد.

وی در این مراسم ضمن یادآوری مأموریتهای بسیج، اصلی‌ ترین مأموریت را پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جنگ نرم دشمن و اقدامات مثبت مسئولان و مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست.

گفتنی است، در این مراسم از زحمات سرهنگ ابراهیم رفیعی تقدیر به عمل آمد و پاسدار جمال مغروری به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.

لازم به ذکر است، جمال مغروری یکی از جوان ‌ترین فرماندهان مقاومت بسیج محسوب می شود.

اردوی یک روزه بازدید خبرنگاران از موقوفات و بقاع متبرکه استان تهران برگزار شد

اردوی یک روزه بازدید خبرنگاران در آستانه هفته وقف از موقوفات، پروژه های عمرانی وبقاع متبرکه استان تهران برگزار شد.

اردوی یک روزه بازدید خبرنگاران در آستانه هفته وقف از تعدادی از موقوفات، پروژه های عمرانی و بقاع متبرکه استان تهران با حضور خبرنگاران،عکاسان و فیلمبرداران رسانه ها برگزار شد.

گفتنی است، این اردو سومین اردوی یک روزه ویژه خبرنگاران برای معرفی هر چه بیشتر سنت حسنه وقف و آثار و برکات آن به جامعه در راستای حفظ واحیای موقوفات است.