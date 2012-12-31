۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

شهرداری مشهد تندیس سومین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را کسب کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: تندیس سومین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران از میان 110 سازمان شرکت کننده از کشور به شهرداری مشهد اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری ومالی شهرداری مشهد در ششمین همایش حسابداری و مدیران مالی کشور تندیس بلورین را از معاون اداری ومالی وزارت دادگستری دریافت کرد.

این خبرحاکی است، در این همایش شهرداری مشهد به همراه 6 مجموعه دیگر موفق به دریافت تندیس بلورین  و تندیس سیمین به سه سازمان تعلق گرفت و شرکت‌کننده ای موفق به دریافت تندیس زرین نشد.

همچنین 9 مجموعه موفق تقدیرنامه جشنواره را دریافت کردند و گواهینامه جشنواره ملی مدیریت مالی را شش شرکت دریافت کردند.

شایان ذکر است سازمان ها، بانکها، بیمه‌ها، مراکز اقتصادی و تولیدی در این همایش ملی که ششمین دوره آن بود شرکت کردند.

از جمله اهداف این همایش ملی، تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های بهبود و فراهم نمودن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی در سطح کشور است.

همچنین این همایش توانسته است، فضای رقابتی مناسب و حرفه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی را ایجاد و شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در زمینه‌های مالی و اقتصادی را درکشور معرفی و تقدیر کند.

گفتنی است، ابوالفضل انتظاری به نمایندگی از شهرداری مشهد در این همایش حضور داشت و تندیس بلورین جشنواره را دریافت کرد.

