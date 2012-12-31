شهرداری مشهد تندیس سومین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری ومالی شهرداری مشهد در ششمین همایش حسابداری و مدیران مالی کشور تندیس بلورین را از معاون اداری ومالی وزارت دادگستری دریافت کرد.
این خبرحاکی است، در این همایش شهرداری مشهد به همراه 6 مجموعه دیگر موفق به دریافت تندیس بلورین و تندیس سیمین به سه سازمان تعلق گرفت و شرکتکننده ای موفق به دریافت تندیس زرین نشد.
همچنین 9 مجموعه موفق تقدیرنامه جشنواره را دریافت کردند و گواهینامه جشنواره ملی مدیریت مالی را شش شرکت دریافت کردند.
شایان ذکر است سازمان ها، بانکها، بیمهها، مراکز اقتصادی و تولیدی در این همایش ملی که ششمین دوره آن بود شرکت کردند.
از جمله اهداف این همایش ملی، تشویق و ترغیب شرکتها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینههای بهبود و فراهم نمودن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی در سطح کشور است.
همچنین این همایش توانسته است، فضای رقابتی مناسب و حرفهای شرکتها و سازمانهای ایرانی را ایجاد و شرکتها و سازمانهای برتر در زمینههای مالی و اقتصادی را درکشور معرفی و تقدیر کند.
گفتنی است، ابوالفضل انتظاری به نمایندگی از شهرداری مشهد در این همایش حضور داشت و تندیس بلورین جشنواره را دریافت کرد.
