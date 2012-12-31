جریان های سیاسی مانع نفوذ فتنه گران شوند/ اجتناب نامزدهای انتخاباتی از تخریب

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی بعد ازظهر دوشنبه در مراسم حماسه نهم دی ماه اظهار کرد: با توجه به نزدیکی انتخابات، ملت ایران و جریان های سیاسی باید یکپارچگی خود را حفظ کنند و نامزدهای انتخاباتی نیز باید بر علیه یکدیگر تبلیغ نکرده و فضای کشور را متشنج نکنند تا توطئه گران و فتنه گران از این فضا به نفع خود استفاده نکنند.

وی با اشاره به نهم دی ادامه داد: مردم وقتی حرمت شکنی سران فتنه و ورشکستگان سیاسی را در روز عاشورا دیدند مرز خویش را از آنان جدا کرده و در روز نهم دی حماسه ای عظیم را خلق کردند.

نهم دی چهره نفاق و فتنه را افشا کرد

وی یادآور شد: نهم دی چهره نفاق و فتنه را افشا کرد و مرز میان دشمنان و دوستان را مشخص کرد و نشان داد که تشخیص حق از باطل نیازمند بصیرت و پیروی از ولایت فقیه است.

وی با بیان مطلب فوق عنوان کرد: علاوه بر این، مردم به دلیل داشتن بصیرت می توانند بعد از این توطئه‌ها را بازخوانی کرده و دست دشمن را بخوانند و به کسی اجازه ندهند تا در حوزه داخلی وحدت و یکپارچگی بین مردم، نظام و رهبری را از بین ببرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حماسه نهم دی ماه دشمنان و معاندین نظام اسلامی دریافتند که ملت ایران تا پای جان پای نظام و ولایت فقیه ایستاده و تهدید و فشار بر چنین نظامی فایده ای ندارد زیرا این ملت از آرمان‌های انقلاب دست بر نخواهد داشت.

برخی از خواص به بیراهه رفتند

کریمی قدوسی با بیان اینکه در جریان فتنه 88 برخی از خواص به بیراهه رفتند، گفت: در آن زمان حتی خواص هم دچار تردید شده و راه را از بیراهه تشخیص ندادند و اکنون نیز همین خواص دچار تردید و اشتباه هستند.

وی ادامه داد: این خواص بی بصیرت به عمد یا به اغراضی، بسیاری از توده‌های مختلف را با خود همراه می سازند و برطبل فتنه و و اغتشاش می‌کوبند تا نظام اسلامی را نابود کنند.

وی سپس با اشاره به جنگ 8 ساله ایران و عراق گفت: در طول تاریخ همواره مناطقی از خاک ایران اسلامی به صورت قراردادها و عهدنامه هایی ننگین به دشمن واگذار شده اما در جنگ 8 ساله تحمیلی این معادله برهم خورد و نظام اسلامی با الهام از مکتب حسینی و پیروی از ولایت فقیه ذره ای از خاک کشور را به دشمن نداد.

وی یادآور شد: مشخصی است که یک چنین ملتی هرگز به سران فتنه اجازه گردن فرازی و زیادخواهی را نخواهد داد.