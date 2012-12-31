تلفات نظامیان افغان به 1000 نفر رسید/ کشته شدن 10 عضو طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ntv آلمان، در سال 2012 میلادی تعداد نظامیان کشته شده افغان به 1000 نفر رسید. این در حالی است که قرار است از سال آینده این نظامیان به تنهایی کنترل بخشهای مختلف این کشور را به دست گیرند.

در حال حاضر ارتش افغانستان 195 هزار نیرو در اختیار دارد که تنها در درگیری های سال 2012 با شبه نظامیان طالبان هزار نفر از آنها را از دست داده است.

از سوی دیگر نبود توپخانه و نیروهای هوای قوی سبب شده ارتش افغانستان نتواند با قدرت در برابر شبه نظامیان ظاهر شود. همچنین نبود سرویس اطلاعاتی منسجم از دیگر مشکلات ارتش افغانستان در این راستا به شمار می رود.

خبر دیگر اینکه در عملیات متعدد نیروهای افغان در مناطق مختلف افغانستان، دست کم 10 شبه نظامی کشته شده اند.

خبرگزاری شینهوا نیز از کشته شدن یک نفر در حمله طالبان به تانکرهای حامل سوخت برای نظامیان ناتو در ولایت نانگرهار واقع در شرق افغانستان خبر داد.

در همین حال "اشرف غنی احمدزی" رئیس کمیسیون انتقال افغانستان گفت فاز چهارم انتقال کنترل مناطق این کشور به دولت، طی دو ماه آینده اجرایی می شود. به گفته وی در این مرحله نیروهای افغان کنترل 12 ولایت دیگر را از نظامیان ناتو تحویل خواهند گرفت.