غافلگیر شدیم چون به شکست فکر نمی کردیم /بدترین روز زندگی ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان عصر دوشنبه در پایان دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان افزود: داماش مقابل تیمی شکست را پذیرا شد که به هیچ وجه برتر نبود و این شکست بدترین روز زندگی ورزشی من است.

وی همچنین با اشاره به اینکه بازیکنان باید یاد بگیرند که علاوه بر انجام بازی خوب نباید غافلگیر شوند، اظهارداشت: داماش روی اشتباهات مدافعان دو گل دریافت کرد.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان گفت: در این دیدار به دلیل محرومیت و مصدومیت چند بازیکن، پنج تغییر اجباری انجام شد و نظیف کار نیز به دلیل درگذشت یکی از بستگانش روحیه خوبی نداشت.

وی اظهار امیدواری کرد در دیدار آینده برابر پیکان تهران بتوانند با ارائه یک بازی زیبا به برتری دست یابند.

تیم های فوتبال داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان در هفته نوزدهم از رقابت های فوتبال لیگ برتر کشور عصر امروز در رشت به مصاف هم رفتند که در نهایت آلومینیوم هرمزگان با نتیجه دو بر یک میزبان خود را شکست داد.