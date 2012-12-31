مهرام برد و در رده سوم باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دیدار هفته یازدهم (دوم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی و با برتری 98 بر 68 مهرام مقابل شهرداری گرگان به پایان رسید. بازیکنان مهرام در حالی این دیدار را برگزار کردند که هفته گذشته به سختی موفق به شکست استقلال زرین قشم شده بودند اما این بار به راحتی و در پایان وقت قانونی پیروزی را از آن خود کردند.

مهرام، مدافع عنوان قهرمانی پس از اینکه گیم نخست بازی به برتری 25 بر 19 دست یافت در گیم دوم به تساوی 17 بر 17 رضایت داد. این تیم پس از پیروزی در نیمه نخست بازی، نیم دوم را مقتدرتر آغاز کرد و موفق شد گیم سوم را با نتیجه 31 بر 16 به سود خود تمام کند. گیم چهارم این بازی نیز با برتری 25 بر 16 مهرام به پایان رسید.

مهرام با کسب این پیروزی همانند فولاد ماهان 20 امتیازی شد و جایگاه خود را در جدول رده بندی تثبیت کرد طوریکه همچنان پائین تر از پتروشیمی و فولادماهان در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

پیش از دیدار تیم‌های مهرام و شهرداری گرگان، تیم‌های فولاد ماهان، صنایع پتروشیمی و نفت سپاهان به ترتیب در مصاف با پتروشیمی بندرامام، همیاری زنجان و البدر بندر کنگ به پیروزی دست یافته بودند.

هفته یازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دیدار تیم‌های دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم به پایان می‌رسد. این بازی تا دقایقی دیگر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.