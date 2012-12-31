دعوای صهیونیستها بالا گرفت/ انتقاد شدید لیکودیها از پرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که احزاب رژیم صهیونیستی خود را برای انتخابات زودهنگام پارلمانی آماده می کنند، دعواهای مقامات این رژیم بالا گرفته است.

روز گذشته "شیمون پرز" در دیدار با سفیران رژیم صهیونیستی از ابومازن به عنوان شخصیتی نام برد که می توان با وی مذاکره کرد. رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه ضمن انتقاد از رویکرد دولت نتانیاهو خواستار تجدید نظر در این رابطه شد.

اظهارات پرز سبب شد حزب حاکم لیکود و مقامات آن از جمله نتانیاهو واکنش نشان دهند. آنها با انتشار بیانیه ای مواضع پرز را به باد انتقاد گرفته و وی را فردی خواندند که درکش از واقعیت را از دست داده است.

به این ترتیب مناقشات داخلی رژیم صهیونیستی در فضای جنجالی پیش از انتخابات این رژیم وارد فاز جدیدی شده است. انتظار می رود در این انتخابات ائتلاف احزاب لیکود و "اسرائیل بیت نو" حائز بیشترین آرا شود.