وی ادامه داد: بر اساس اعلام کمیته بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، دیدارهای دور چهارم از مرحله گروهی رقابتهای این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 دی ماه برگزار میشود.
مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم افزود: تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان ایثار قم نیز که از سه مرحله قبل این رقابتها هفت پیروزی و دو شکست در کارنامه دارد و در حال حاضر در مکان نخست جدول ردهبندی ایستاده است، برای محرز کردن صعود خود به مرحله نیمهپایانی کاملاً آماده است.
وی با اشاره به موقعیت این تیم در جدول ردهبندی گروه اول دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور، عنوان داشت: حضور موفق در هر سه مرحله قبل، سبب شده است تا هفت پیروزی ارزشمند توسط تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار قم کسب شود و تیم ما در مرحله چهارم با خیالی آسوده مقابل حریفان قرار بگیرد.
خوشرفتار اضافه کرد: دیدارهای دور چهارم و پایانی از مرحله مقدماتی این رقابت ها در حالی روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار میشود که پیش از این، مراحل اول، دوم و سوم دیدارهای مقدماتی رقابتهای لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور به میزبانی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین قم، بابل و اصفهان به انجام رسیده بود.
وی افزود: در چهارمین مرحله مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور، تیمهای شرکتکننده در سه مسابقه برابر رقبای خود به میدان میروند که با برگزاری دیدارهای این مرحله میتوان چهره تیمهای صعود کننده به مرحله بعد را شناخت.
مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم یاد آور شد: چهار تیم حاضر در گروه نخست مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور، رقابت خود در مرحله چهارم این پیکارها را به میزبانی تیم بسکتبال با ویلچر هیئت خوزستنان برگزار میکنند.
وی ادامه داد: در این گروه تیمهای ایثار قم، شهرداری رینه بابل، هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان خوزستان و پیام ارتباطات اصفهان حضور دارند که از صبح فردا در حالی با یکدیگر با یکدیگر رقابت میکنند که ایثار قم ابتدا به مصاف هیئت خوزستان و سپس به دیدار تیم پیام مخابرات اصفهان می رود و روز چهارشنبه نیز با تیم شهرداری رینه بابل مسابقه می دهد.
در پایان چهار مرحله برگزاری این دوره از رقابتها در مرحله گروهی، دو تیم برتر از گروه نخست به همراه دو تیم برتر از گروه دوم به مرحله دوم راه یافته و در آن مرحله بازیها به شکل دورهای انجام میشود تا قهرمان مسابقات سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور مشخص شود.
در گروه اول تیمهای هیئت خوزستان، شهرداری رینه آمل، مخابرات اصفهان و ایثار قم به میزبانی اهواز به شرح زیر با هم روبرو خواهند شد:
سهشنبه: 12 دی ماه
ساعت 9: شهرداری رینه آمل - مخابرات اصفهان
ساعت 11: ایثار قم - هیئت خوزستان
ساعت 17: ایثار قم - مخابرات اصفهان
ساعت 19: هیئت خوزستان - شهرداری رینه آمل
چهارشنبه: 13 دی ماه
ساعت 9: ایثار قم - شهرداری رینه آمل
ساعت 11: مخابرات اصفهان - هیئت خوزستان
در مرحله پایانی لیگ برتر؛
تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم برای صعود به نیمه نهایی به مصاف حریفان میرود
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم گفت: با تمام توان خود در مرحله چهارم مقدماتی رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور حضور مییابیم تا تیم ایثار قم به نیمه نهایی لیگ برتر صعود کند.
علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: مرحله چهارم و پایانی از رقابتهای مقدماتی لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور از فردا به مدت دو روز برگزار میشود و خوشبختانه تیم ایثار قم با روحیهای بالا و آماده برای صعود به جمع تیمهای برتر به مصاف حریفان خواهد رفت.
