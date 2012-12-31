گنده تر از علی دایی نیستم/مدیران نتیجه گرا سرغ من نیایند

به گزارش خبرنگار مهر ، عبداله ویسی دقایقی پیش پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل تراکتورسازان در جمع خبرنگاران گفت: من باید به تیم تراکتورسازی و هواداران این تیم که در سرمای تبریز به ورزشگاه آمده اند تبریک بگویم و از ماندن تیم تراکتورسازی در کورس قهرمانی خوشحالم ولی من قبول دارم که در چیدمان و جذب بازیکنان از همان اول فصل اشتباه کردم.



وی افزود: بازیکنانی که جذب کردم هرگز متناسب با تاکتیک و تفکرات من نیستند ما در گلزنی اصلا خوب عمل نکردیم و آنچه که هدفمان بوده است نرسیدیم.

ویسی در ادامه اظهار داشت: البته من همیشه به فوتبال ایران خدمت کرده ام ، بازیکنانی که سایر باشگاه ها به او 700 میلیون تومان می دهند من با 70 میلیون تومان به تیم می آورم تا به این ترتیب مانعی برای افزایش بی رویه قیمت های بازیکنان باشم.

وی ادامه داد: اول فصل چند تیم بزرگ به دنبال من بودند وقتی به این تیم ها برنامه دادم مدیرشان برنامه مرا قبول نکردند چون من بازیکن بزرگ هرگز نمی خرم و با بازیکنان جوان و حتی لیگ یکی تیم را تشکیل می دهم ، من و مدیری که برنامه من را قبل کرده است در شرایط فعلی و با این نتایج تیم پیکان باید تاوان بدهیم و می گویم مدیری که نتیجه گرا باشد به سراغ من نیاید.

وی در خصوص تفاوت نوع فوتبال تیم پیکان امسال با صبای فصل قبل اظهار داشت:فصل قبل در تیم من بازیکنان هر آنچه که از آنها می خواستم در زمین پیاده می کردند.اما در تیم پیکان چنین چیزی وجود ندارد.همچنین تیمی که نتیجه نگیرد احساساتی می شود و فراموش می کنند که مربی از آنها چه خواسته است.

وی در مورد صحنه مشکوک محوطه جریمه تراکتور گفت:من معتقدم که یک پنالتی ما در این بازی سوخت اما درعین حال به آقای داور خسته نباشید می گویم.

ویسی افزود:من یک گلایه از سازمان لیگ دارم. پرواز ما کنسل شد و ما با اتوبوس به تبریز آمدیم فقط به احترام تماشاگران که بیایند و در زمان مقرر بازی را تماشا کنند .اما در مقابل این حرمت ما فدراسیون باید برای این بازی یک داور خوب انتخاب می کرد.

وی در خصوص احتمال اخراجش از تیم پیکان گفت:هر مربی ممکن است از سوی مدیر باشگاهش اخراج شود من نیز از این قاعده مستثنی نیستم،من گنده تر از علی دایی نیستم که از تیم پرسپولیس اخراج شد. باشگاه حق دارد مرا اخراج کند چون خوب نتیجه نگرفتم.

