شکل پرداخت نقدی یارانه ها درست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ محمد باقری بنابی عصر روز دوشنبه در جمع مدیران مدارس شهرستان بناب با بیان اینکه مدیران ما باید دلسوز باشند، گفت: در پستهای مدیریتی دلسوزی پایین است.

وی نبود انگیزه در برخی مدیران و فرهنگیان را از مشکلات این قشر برشمرد و افزود: مدیران، معاونین و فرهنگیان باید انگیزه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

دبیرکمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تصویب طرحهای آموزش و پرورش در اولویت از سوی مجلس، آمادگی مجلس شورای اسلامی رابرای تصویب درخواستهای اساسی فرهنگیان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه با بودجه های ملی و استانی نمی شود مدارس را اداره کرد، از مدیران مدارس خواست تا برای جذب کمکهای اولیاء مدارس برنامه ریزی داشته باشند.

باقری بنابی سپس اظهارکرد: هم اکنون 38 مدرسه بناب نیاز به تخریب و بازسازی دارند که با وضعیت موجود اعتبارات تا هفت سال دیگر نیز نمی توانیم شاهد آماده شدن آنها باشیم.

عضو کمیسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه هیچ دخل و تصرفی در عزل و نصب مدیران ندارم و هیچ موقع برای تغییر مدیران و مسئولین تلاش نکرده ام، تصریح کرد: امیدواریم این عدم دخالت ها را در سطح استان و کشور نیز شاهد باشیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: مسئولین باید روحیه انتقاد پذیری را در خود تقویت کنند و در جامعه ای که انتقاد نباشد، آن جامعه رشد نخواهد یافت.

وی تصریح کرد: متأسفانه در جامعه فضای انتقاد محدود شده چرا که هر قدر در جامعه نقد باشد، قطعاً آن جامعه به سمت اصلاح و پیشرفت خواهد رفت.

باقری بنابی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: دولت هم اکنون 4 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند که این نوع پرداخت یارانه در کشور جفایی است که به کشور و نظام شده است.

وی ادامه داد: حالا برخی افراد معتقدند که باید مبلغ یارانه ها را حتی تا چهار برابر افزایش دهند. در حالی که هنر آن نیست که یارانه ها چهار برابر شود.

نماینده مردم بناب در عین حال تصریح کرد: تا زمانی که به این شکل به مردم پول پرداخت شود، جامعه درست نخواهد شد.

باقری بنابی همچنین نگرانی خود را از انتخابات آتی ریاست جمهوری چنین اظهارکرد و گفت: در انتخابات سال آینده نگرانم افرادی کاندیدا شوند که آماده باشند به مردم 4 برابر فعلی یارانه پرداخت کنند.