مراسم زیارت اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن اربعین سید و سالار شهیدان عالم، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، مراسم قرائت زیارت اربعین در کربلای ایران اسلامی، بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، برگزار می ‌شود.

این مراسم معنوی با تلاوت آیات قرآن کریم توسط کریم منصوری، مرثیه سرایی توسط مجتبی باقری، شعرخوانی حسین ایمانی و سخنرانی آیت ‌الله سیداحمد خاتمی همراه خواهد بود.

در این مراسم معنوی احمد زین العابدین‌ فر مداح اهل بیت(ع)، زیارت اربعین را قرائت خواهد کرد و در پایان، نماز ظهر و عصر در مصلای بزرگ ری اقامه خواهد شد.

این مراسم معنوی، پنجشنبه 14 دی ماه از ساعت 10 صبح در مصلای بزرگ ری در کربلای ایران، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) آغاز می‌ شود.

یادمان "مصطفای شهید" در جنوب تهران برگزار می ‌شود

یادمان شهید هسته ای "مصطفی احمدی روشن" با حضور مرتضی سرهنگی، مجتبی شاکری، محسن پرویز و خانواده شهید و رونمایی و تقدیر از نویسندگان آثار مکتوب درباره "مصطفای شهید" در مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق فرهنگسرای ولا در 16 دی ماه برگزار می ‌شود.

این برنامه با حضور محسن پرویز عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، داستان نویس و منتقد ادبی، مرتضی سرهنگی مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری، مجتبی شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و نویسنده جانباز، فرماندهان جبهه‌های جنگ، نویسندگان سه کتاب، ناشران و والدین شهید روشن برگزار می‌شود.

طی این مراسم از نویسندگان کتابهای اختصاصی مربوط به شهید، خانواده شهدای ری و شهید احمدی روشن تقدیر به عمل می‌ آید.