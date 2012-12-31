دانشگاه آزاد برنده آخرین بازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های بسکتبال دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم در چارچوب هفته یازدهم (دوم مرحله برگشت) رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و با پیروزی 85 بر 65 شاگردان مهران شاهین‌طبع به پایان رسید.

دانشگاه آزاد در حالی موفق به کسب دو امتیاز این بازی شد که در گیم نخست به تساوی 16 بر 16 رضایت داد اما این تیم با کسب نتایج (26 بر17)، (18 بر11)، (25 بر 21) در سایر کوارترها موفق شد همانند دور رفت مقابل نماینده قشم صاحب پیروزی شود.

با پیروزی دانشگاه آزاد مقابل استقلال زرین قشم، پرونده دیدارهای هفته یازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به پایان رسید. پیش از این دیدار تیم‌های فولاد ماهان، نفت سپاهان، صنایع پتروشیمی ماهشهر و مهرام تهران در مصاف با پتروشیمی بندرامام، البدر بندر کنگ، همیاری زنجان و شهرداری گرگان به پیروزی دست یافته بودند.

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دوشنبه آینده با برگزاری دیدارهای هفته دوازدهم پیگیری می‌شود.