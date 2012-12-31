ایجاد هزار رشته شغل محور در مراکز جامع علمی و کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر،‏ محمد حسین موسی زاده غروب دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و کارآفرینی مراکز علمی - کاربردی استان قم گفت: حمایت ما از پژوهشگران و فناوران دانشگاه علمی کاربردی مانند دانشگاه های معمول نیست.



وی با بیان اینکه ایجاد رشته در مراکز علمی کاربردی براساس نیازهای شغلی هر منطقه است‏، گفت: شناسایی‏، تحلیل و رصد نیازهای شغلی در ایجاد رشته های درسی ما تاثیر مستقیمی دارد.



موسی زاده با تاکید براینکه اگر شغل و رشته ای در شهری اشباع شود دیگر پذیرش دانشجو نخواهیم داشت‏، اظهار داشت: در دانشگاه علمی کاربردی وجود رشته دایمی و ثابت و پذیرش یکنواخت دانشجو معنا ندارد و هروقت احساس شود در منطقه ای دیگر آن رشته اشتغال زا نیست پذیرش دانشجو لغو می شود.



ضرورت همکاری با پارک‌های علم و فناوری استان‌ها



وی با اشاره به اینکه نبود یک رشته دایمی باعث شده که عضو تمام وقت هیئت علمی نداشته باشیم، بیان داشت:رشته های تحصیلی در دانشگاه های ما براساس نیاز و مصرف جامعه شغلی تعریف و ایجاد می شود.



مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی - کاربردی در این دانشگاه مهارت و خبرگی شاخصه برتری استاد و دانشجوست، ادامه داد: ما دانشجو و استاد عالم و باسواد صرف نمی خواهیم ما دنبال مهارت و کارآمدی ها هستیم.



موسی زاده حضور در مراکز علمی کاربردی را نیازمند علاقه به یک مهارت عنوان کرد و گفت: در این مراکز مانند بسیاری از موسسات آموزش سرریز و الباقی محصلان حضور ندارند بلکه کسانی می آیند که حتما به یک رشته شغل محور مهارتی علاقه و تمایل دارند.



مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی - کاربردی با تاکید براینکه از دانشجویان مخترع خود حمایت کافی خواهیم کرد، بیان داشت: تمام دانشجویانی که طرح ها و ایده های فناوری دارای ثبت اختراع دارند تا مرحله تولید و عرضه از حمایت های ما برخوردار خواهند شد.



وی با اعلام این مطلب که دوره های آموزشی مالکیت فکری در استان قم برگزار خواهد شد، گفت: مراکز جامع علمی کاربردی مهد و معدن کاربردی سازی ایده ها و طرح های دانشجویان و استادان هستند.



موسی زاده همکاری و تعامل با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تجاری سازی طرح های فناورانه را مطلوب و مهم ارزیابی کرد و گفت: مراکز علمی کاربردی که در محل مراکز صنعتی و تولیدی ایجاد شده اند فرصت بسیار مناسبی برای دانش بنیانی و کارآفرینی طرح های ماست.



مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی - کاربردی از تاسیس شرکت های انشعابی در این دانشگاه خبر داد و گفت: اغلب دانشجویان این مراکز هم صاحب ایده هستند و هم مهارت های لازم را برای کاربردی سازی ایده را دارند لذا باید با استفاده از امکانات دانشگاه شرکت های انشعابی دانش محور و کارآفرین ایجاد کنیم.



تشکیل شرکت های انشعابی در مراکز علمی کاربردی



وی با تاکید براینکه شرکت هایی مانند hp و گوگل از نسل شرکت های انشعابی هستند، اظهار داشت: با تشکیل کرویدورهای علم و فناوری ابزار های تجاری سازی ایده را فراهم می کنیم تا پروژه بزرگ تبدیل ایده به پدیده و پدیده به ثروت جنبه عملیاتی پیدا کند.



موسی زاده در ادامه به تفاوت بین دانشگاه و مراکز جامع علمی کاربردی پرداخت و گفت: دانشگاه های علمی کاربردی مجموعه هایی ستادی هستند کار صدور مجوز و مدیریت مراکز و ارایه و تایید مدارک دانشجویی را برعهده دارد.



وی با بیان اینکه دانشگاه های علمی کاربردی برخی از مشکلات سازمان های اداری را دارند، افزود: مراکز جامع علمی کاربردی که مجوز خود را از دانشگاه بالاسری خود می گیرد به دلیل خصوصی بودن و برخورداری از اعتبار مستقل می توانند شرکت های انشعابی را جذب و حمایت کنند.



مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی - کاربردی بر ضرورت ایجاد خوشه های فناوری در استان قم تاکید کرد و گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی و صنعتی قم باید با تشکیل خوشه های فناوری مراکز جامع علمی کاربردی را در کنار صنایع مطرحی مانند چاپ، کفش و حتی تولید لباس در قم ایجاد کنیم.



وی با اشاره به اینکه باید دوره های آموزشی جامع در کنار خوشه های صنعتی استان ایجاد کرد، افزود: ایجاد نمایشگاه های دستاوردهای مراکز علمی کاربردی دراستعداد یابی و توانمند سازی پتانسیل های شغلی و صنعتی استان بسیار موثر است.



ایجاد مواد درسی به نام کاربینی



موسی زاده با تاکید براینکه دانشگاه علمی کاربردی تنها به تدوین و تعریف رشته هایی می پردازد که شغل محور است، گفت: خوشبختانه براساس همین دیدگاه تاکنون بیش از هزار رشته شغل محور ایجاد شده است.



وی از تدوین مواد درسی با عنوان کاربینی در مراکز علمی کاربردی کشور خبر داد و گفت: یکی از آسیب های تحصیلی در کشور ما نداشتن افق دید درست در قبال رشته هایی است که انتخاب کرده و تحصیل می کنیم.



موسی زاده با بیان اینکه تغییر رشته یکی از مشکلات تحصیلی کشور است و سرمایه های ملی را از بین می برد، ادامه داد: در مواد درسی کار بینی یک محصل از تمام زوایا و کارکردها و آینده رشته های تحصیلی موجود در مراکز اطلاع یافته می تواند آینده خود را در رشته مورد نظر خود به دست آورده و از آزمون و خطا در بهترین دوره زندگی خود نجات پیدا کند.



مدرک در مراکز علمی کاربردی ارزشی ندارد



مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی - کاربردی با تاکید براینکه دنبال مدرک گرایی نیستیم، افزود: سیستم آموزشی این دانشگاه 2+2+2 است .



وی در این باره توضیح داد: در این سیستم بعد دریافت مدرک کاردانی باید دانشجو مطابق مدرکی که گرفته آموزش کاربردی در مراکز معتبر صنعتی یاد بگیرد و سپس وارد مقاطع لیسانس شده و بعد آموزش کاربردی در حد لیسانس وارد فوق لیسانس شود.



موسی زاده با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها باید منجر به عقد قرارداد با کارفرمایان و صنعتگران شود، گفت: در دانشگاه علمی کاربردی زمانی علم اهمیت می یابد که منجر به شغل مهارتی شود.

