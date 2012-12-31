بازدید ناظران AFC از ورزشگاه یادگار امام (ره)/ درگیری دو بازیکن تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز تیم های تراکتورسازی تبریز و پیکان تهران حواشی زیادی به دنبال داشت: قبل از شروع بازی تماشاگران حاضر در ورزشگاه بازیکنان و کادرفنی تیم تراکتورسازی را تشویق کردند. مهدی ثابتی دروازه بان و جواد کاظمیان مهاجم جدید تیم تراکتورسازی در این بین بیشترین سهم را داشتند.

ناظران AFC در این بازی در جایگاه خبرنگاران حاضر شده و با تبلت اتفاقات مختلف بازی و حواشی آن را ضبط کردند.

"سهیل مهدی" یکی از این ناظران در دقایق مختلف بازی به بیرون از جایگاه رفته و از اطراف زمین چمن و روی سکوها عکس تهیه می کرد. قرار است این نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح فردا در یک کلاس توجیهی با خبرنگاران و عکاسان ورزشی تبریز شرکت داشته باشند.

در طول بازی تونی اولیویرا سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی همچون همیشه حرکات عجیب و خاصی را در کنار زمین داشت.



جواد کاظمیان هنگام تعویض به شدت از سوی هواداران تیم تراکتورسازی مورد تشویق قرار گرفت. این بازیکن در مدت زمان کوتاهی که به تبریز آمده، از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار شده است.

کیوان وحدانی بازیکن تیم پیکان در دقیقه 68 به جای حکیم نصاری وارد زمین شد و 18 دقیقه بعد با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شد. وحدانی در دقایق 81 و 86 از تورج حق وردی داور وسط این دیدار کارت زرد گرفت و با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

پزشک جدید تیم فوتبال تراکتورسازی در این دیدار روی نیمکت این تیم نشسته بود. از چندی پیش خبر حضور یک پزشک جدید در تیم تراکتورسازی به جای فیزیوتراپ قدیمی این تیم وجود داشت.

در ثانیه های پایانی بازی هنگامی که "جاناتان داسیلوا" مهاجم برزیلی جدید تیم تراکتورسازی توپ را به اشتباه به بیرون زد، این کار وی مورد اعتراض میلاد فخرالدینی قرار گرفت. درگیری لفظی این دو بازیکن تا پایان بازی ادامه داشت و پس از سوت پایان بازی فخرالدینی با حمله به سوی جاناتان قصد ضربه زدن به او را داشت که با وساطت سایر بازیکنان تیم تراکتورسازی این درگیری تمام شد.

حسن آذرنیا سرپرست تیم تراکتورسازی در این صحنه به میلاد فخرالدینی تذکر داد و او را به رختکن هدایت کرد.