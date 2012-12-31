افزایش 500 تنی تولید گوشت قرمز در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور دوشنبه در جلسه ستاد توسعه کشاورزی رباط کریم گفت: این افزایش تولید از محل اعتبارات و تسهیلات تخصیصی دولت به بخش کشاورزی انجام شده است.



وی افزود: تاکنون 218 نفر از طریق تسهیلات پرداختی به توسعه بخش کشاورزی رباط کریم شاغل شده اند، امید می رود با اجرای طرحهای جدید، تحول مهمی در حوزه کشاورزی رباط کریم ایجاد شود.



نصب دستگاه های PDA (همراه نامه رسان) در شهریار

دستگاه های PDA (همراه نامه رسان) جهت خدمات به مردم شهرستان شهریار راه اندازی شد.روزانه بارکد تمامی مرسولاتی که تحت عنوان مرسولات ثبتی جهت توزیع به این اداره وارد می شود، پس از انجام مراحل تجزیه و آماده سازی در رایانه مرکزی ورود اطلاعات شده و پس از تحویل به نامه رسانها، موزعین اقدام به اخذ اطلاعات توسط دستگاه PDA (همراه نامه رسان) از رایانه مرکزی می کنند.

پس از اخذ اطلاعات مرسولات اقدام به توزیع مرسولات و اخذ امضاء گیرنده و ثبت نشانی مرسوله در سیستم کرده و اطلاعات دریافتی به صورت ONLINE به سرور مرکزی شرکت پست ارسال و قابل مشاهده برای فرستنده خواهد بود.

این اقدام در راستای اجرای سیاستهای دولت الکترونیک در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام شده واز دیگر مزایای این دستگاه می توان به انتقال سریع اطلاعات مرسوله، مشاهده امضاء گیرنده در سایت شرکت پست توسط فرستنده و تسریع درتوزیع مرسولات ثبتی، همچنین صرفه جویی در مصرف هزینه ها خصوصا کاغذ اشاره کرد.

بازدید سرزده معاون برنامه ریزی فرمانداری از اداره پست بهارستان



بازدید سرزده ازساختمان اداره پست شهرستان بهارستان با حضور حبیب اله پیشوا معاون برنامه ریزی واداری مالی فرمانداری بهارستان به همراه مبتکر، مسئول حراست فرمانداری انجام شد.



پس از دیدار چهره به چهره با کارکنان آن اداره و استماع درخواستها و مشکلات، موارد عمومی و فردی را با رئیس اداره پست شهرستان مطرح و در جهت حل این موارد راهکارهای لازم را ارائه کردند.



در خاتمه رئیس اداره پست شهرستان ضمن تقدیر از بازدید معاون برنامه ریزی، اینگونه نشستهای دوستانه و صمیمی را موجب نزدیکی روابط کارکنان و مسئولان وایجاد انگیزه مضائف در کار و تلاش آنان دانست.