به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام شهردار و معاون خدمات شهری شهرداری کرمان گفت: استاندارد و ایمن سازی وسایل بازی سطح شهر سرعت می گیرد.

حسین کردی با بیان اینکه شهرداری به دنبال آن است که وسایل بازی با کیفیت درپارک های سطح شهر نصب کند،از اجرای عملیا ت استاندارد سازی وسایل بازی مجموعه شهر بازی خبر داد.

وی با بیان اینکه شهرداری با یکی از شرکت های معتبر که مرتبط با اداره ی کل استاندارد استان کرمان است و استاندارد سازی وسایل بازی را انجام می دهد قرارداد هم کاری بسته است، افزود: هم اکنون کار استاندارد سازی وسایل مجموعه بازی شهربازی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بررسی و استاندارد سازی وسایل بازی کلیه پارک های سطح شهر نیزبه ترتیب در دستور کار قرار دارد، افزود: تعداد پارک های سطح شهر زیاد است و اصلاح آنها در مدت کوتاه امکان پذیر نیست.

کردی خاصر نشان کرد: عملیات اصلاح وسایل بازی از سطح منطقه دو نیز آغاز شده است و به مرور زمان گسترش می یابد و سایر نقاط سطح شهر را تحت پوشش قرار می دهد.



ساخت المان ابوحامد کرمانی در چهارراه ابوحامد





شهردار منطقه یک کرمان از ساخت المان ابوحامد وراه اندازی آب نما در چهارراه ابوحامد خبر داد.



محمد سعیدی با اعلام این خبر افزود : در ادامه فعالیتهای عمرانی شهرداری این منطقه بعد از اصلاح هندسی چهارراه ابوحامد به زودی المان ابوحامد کرمانی (مورخ،طبیب،نویسنده،شاعروفیلسوف نامدار وبرجسته کرمان در قرن ششم وهفتم هجری) در این محل نصب ودر سمت دیگر آن آبنما راه اندازی خواهد شد.



پاکسازی بزرگراه شرقی کرمان





مدیر دفتر همیاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان از انجام عملیات بارگیری زباله به صورت پراکنده در بزرگراه شرقی در راستای اجرای طرح پاکسازی(137) در منطقه یک طی هفته گذشته خبرداد.



محمد مهدی موحدی گفت:در راستای اجرای این طرح انجام عملیات شستشوی علائم ترافیکی در بزرگراه شمالی و شرقی،بارگیری حاصل از تخریب در کوچه شماره 4 خیابان ابوحامد و بارگیری پس مانده های حاصل از لایروبی در خیابان های شهید رجایی،نماز،شهید چمران،پاسداران،باستانی پاریزی،مدیریت،سجاد،فیروزآباد و شهرک مهاجرین نیزاز دیگر اقداماتی است که طی هفته گذشته در منطقه یک صورت گرفته است.



وی ادامه داد:انجام عملیات پاکسازی فضاهای سبز در شهرک استانداری،پاکسازی بعد از انجام عملیات آسفالت کانال ها در بلوار 24 مهر،پاکسازی و بارگیری بعد از اتمام عملیات عمرانی در راستگرد چهار راه کشاورز،حفر کانال جذب آبهای سطحی در محوطه زیر پل دوربرگردان واقع در بلوار آیت اله صدوقی و پاکسازی و بارگیری حدفاصل پل شهید رجایی تا سه راه کوثر(کمربند سبز) نیزاز جمله فعالیتهایی است که در قالب طرح پاکسازی (137) در منطقه دو صورت گرفته است.



باز شدن گره ترافیکی پنج راه 24 آذر با اجرای طرح ترافیکی





شهردار منطقه دو شهری در نشست خبری روز گذشته از آغاز اجرای طرح ترافیکی در پنج راه 24 آذر خبر داد.



علی ایلاقی ضمن اشاره به وسعت منطقه ی دو گفت: این منطقه در شمال غرب شهر کرمان قرار گرفته است که از بولوار حجاج تا میدان آزادی،از میدان آزادی تا چهارراه ولی عصر (عج) را دربر می گیرد.

وی بابیان اینکه اکثر ساخت و سازها در این منطقه انجام می شود، ادامه داد: واحد خدمات شهری این منطقه به صورت شبانه روزی در حال فعالیت و خدمات دهی به شهروندان است؛ به طوری که روزانه بین 120 تا 150 تن زباله از سطح این منطقه جمع آوری می شود.

وی اضافه کرد: جمع آوری به موقع زباله ها و تنظیف معابر و خیابان ها از جمله اقدامات مهمی است که در سطح مناطق انجام می شود ولی متاسفانه به دلیل آنکه اکثر اوقات فعالیت های یاد شده از اواخر شب تا زمان سحر انجام می پذیرد، از دید مردم پنهان مانده است.

شهردار منطقه دو در ادامه آب های سطحی را یکی از مشکلات اصلی عنوان کرد و افزود: به دلیل نبود شیب بندی خوب در سطح شهر کرمان، با بارش کمترین میزان بارندگی شاهد آب گرفتگی در برخی از معابر و خیابان ها هستیم که جمع آوری آب ها به خصوص در زمستان حجم فعالیت این شهرداری را دوچندان می کند.

بررسی نهایی حسابرسی شهرداری کرمان در نشست عمومی شورا





حسابرسی شش ساله شهرداری کرمان مورد بررسی نهایی اعضای شورای اسلامی شهر کرمان قرار گرفت.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای شهر در حاشیه ی نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان که با حضور رئیس شورای شهر، شهردار کرمان ، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و حسابرس منتخب شهرداری در سالن شورا برگزار شد، با بیان اینکه کار حسابرسی شهرداری قریب شش سال (از سال 85 تا 90 )انجام نشده بود، ادامه داد: در سال 1388 شهرداری کرمان جهت حسابرسی ،قراردادی با شش مشاور و یک مشاور مادر که هماهنگ کننده دیگر مشاوران بود، منعقد کرد که خوشبختانه کار حسابرسی دو ماه قبل به پایان رسید و کار جهت بررسی به شورای شهر ارائه شد.

محمد سام افزود: اعضای شورای اسلامی طی چندین جلسه متوالی گزارش مشاوران را مورد بررسی قرار دادند که برای بررسی و تصویب نهایی گزارش حسابرسان ،در جلسه عمومی این هفته شورا نیز مطرح گردید.

وی نتیجه حسابرسی شهرداری را مشروط اعلام کرد و افزود: اشکالات و ایرادهایی طی نامه ای به شهرداری ابلاغ شده است تا شهرداری اصلاحاتی را بر روی آن انجام دهد.

اجرای سه پروژه بزرگ سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی در کرمان تصویب شد





نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان به تصویب سه پروژه ی بزرگ سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی در کرمان، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چند نامه رسیده و همچنین تصویب نهایی آخرین مصوبات کمیسیون ها اختصاص یافت.



در نشست عمومی شب شورای اسلامی شهر کرمان که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار کرمان،اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، معاون برنامه ریزی شهردار برگزار شد، طرح سه پروژه بزرگ تله کابین مجموعه جنگل قائم، پروژه میدان میوه و تره بار بیرم آباد و بازگشایی مسیر 45 متری کوثر با مشارکت موسسه ی مالی و اعتباری عسکریه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.



شهردار کرمان در این نشست با بیان اینکه پروژه تله کابین در مجموعه ی جنگل قائم اجرا خواهد شد، افزود: مسیر این تله کابین از کارخانه آسفالت به کوه های مسجد صاحب الزمان است.



ابوالقاسم سیف الهی هزینه ی پیش بینی شده برای اجرای این پروژه را 15 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه به صورت Bot اجرا می شود.



وی از ایجاد سه ایستگاه در کارخانه آسفالت، وسط جنگل قائم و بالای کوه صاحب الزمان خبر داد و گفت: محل کارخانه آسفالت به کافی شاپ، رستوران، سرویس بهداشتی و دیگر امکانات رفاهی – تفریحی مجهز می شود.