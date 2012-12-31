واگذاری 27 هزار انشعاب آب به مشترکین مسکن مهر پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رباط کریم ظهر امروز از پروژه های آب و فاضلاب طرح مسکن مهر شهر جدید پرند بازدید کردند.



مدیرعامل شرکت آبفای جنوبغربی استان تهران با تشریح چگونگی روند اجرای زیرساخت های بخش آب و فاضلاب در مسکن مهر شهر جدید پرند اظهار داشت:با توجه به تاکیدات دولت مبنی بر ساخت واحدهای طرح مسکن مهر در کشور و احداث 96 هزار واحد مسکونی از این طرح در شهر جدید پرند که بعنوان پایتخت مسکن مهر در کشور شناخته شده است ، اجرای 9 باب مخزن ذخیره آب شرب مجموعا به ظرفیت 60 هزار متر مکعب آغاز و در حال حاضر 5 مخزن با ظرفیت 30 هزار متر مکعب به اتمام رسیده و 4 مخزن باقیمانده نیز در پیشرفت فیزیکی70 درصد است.



موسی پرویزی با اشاره به اعتبار 125 میلیارد ریالی برآورد شده برای اجرای این پروژه ها در سال 89 افزود: در حال حاضر در بخش آب 175 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال و در بخش فاضلاب نیز 140 کیلومتر لوله گذاری شبکه جمع آوری و توزیع اجرا شده است.



پرویزی ضمن مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت پروژه های در دست اجرا افزود: در حال حاضر40هزار انشعاب فاضلاب و 27 هزار انشعاب آب به مشترکین طرح های مسکن شهر پرند واگذار شده است.



واگذاری 60 هزار انشعاب آب و فاضلاب واحدهای مسکن مهر پرند



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران گفت: در صورت تامین منابع مالی، تا پایان امسال 60 هزار انشعاب آب و فاضلاب واحدهای مسکن مهر تحویل داده می‌شود.



پرویزی با اشاره به اینکه 96 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند واقع شده‌است اظهار داشت: حدود 175 هزار واحد مسکن مهر در جنوب غرب تهران واقع شده که 65 درصد از این واحدها در شهر جدید پرند قرار گرفته است.



پرویزی گفت: تاکنون 25 حلقه از چاه‌های مورد نیاز حفر و بیش از 90 درصد از خط انتقال آن نیز احداث شده است و با تکمیل عملیات حفاری باقی‌مانده چاه ها ، 700 متر مکعب بر ثانیه آب از این چاه‌ها تامین می‌شود و تا پایان خرداد ماه سال 92، 40 حلقه چاه حفر و آب آن به پرند منتقل می‌شود.



وی ادامه داد: خوشبختانه بر اساس برنامه، تاکنون 75 درصد از شبکه توزیع و 90 درصد از شبکه فاضلاب پیشرفت داشته است.



وی گفت: حجم مخازن آب مسکن مهر پرند 98 هزار متر مکعب خواهد بود و تاکنون 30 هزار متر مکعب مخزن تکمیل شده و 28 هزار متر مکعب هم در دست اجراست و امکان تامین آب برای 540 هزار نفر نیز وجود دارد.



در این بازدید بایایی و رشیدزاده رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رباط کریم از نزدیک طرحهای آب و فاضلاب مسکن مهر پرند را بازدید کرده و با موانع اجرایی پیشرفت پروژه ها آشنا شدند.