به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر از پرداخت بیش از 54 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: طی سال جاری بیش از 542 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زا به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

فرید محبی افزود: این مبلغ از محل اعتبارات خود اشتغالی و مشاغل خانگی بند 76 قانون بودجه و بند 11 مصوبات شورای عالی اشتغال در اختیار مددجویان روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر قرار گرفته است.

وی از خودکفایی چهار هزار خانوار مددجوی استان بوشهر خبر داد و گفت: طی یکسال گذشته چهار هزار خانوار مددجو زیر پوشش کمیته امداد استان بوشهر در ابعاد مختلف به خودکفایی و توانمندی رسیده‌اند.

برگزاری طرح امید برای بانوان زندان مرکزی بوشهر



برگزاری طرح امید به عنوان یک طرح تحول بخش فردی و اجتماعی براساس آموزه های اسلامی در بند نسوان زندان مرکزی بوشهر به پایان رسید.

طرح امید به عنوان یک طرح تحول بخش فردی و اجتماعی براساس آموزه های اسلامی بوده که در آن از مباحث روانشناسی، کتب استاد شهید مرتضی مطهری، سخنرانی های اخلاقی و آموزش روش های حل مسئله با کار تیمی،بهره گیری میشود. این دوره به دلیل تأثیرات دوره اول و دوم برگزاری طرح در بند جوانان و پائین آمدن درصد قابل توجه آسیب­های موجود در این بند و استقبال بسیار زیاد جوانان از این طرح این بار در بند نسوان زندان مرکزی بوشهر و برای 26 نفر از علاقه مندان برگزار شد.

این دوره طرح امید به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر و با همکاری اداره کل زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان برگزار می‌شود.

حمایت از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی پارک علم و فناوری بوشهر



معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: از راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع وابسته به پارک علم و فناوری خلیج فارس حمایت خواهیم کرد.

شاهپور رستمی در نشست مشترک با رئیس و معاونان پارک علم و فناوری خلیج فارس افزود: در صورت فعال شدن آزمایشگاه مرجع در زمینه‌های نفت، محیط زیست و...، علاوه بر تسریع در پاسخ استعلام‌ها، اعتبارات این بخش نیز در استان هزینه می شود.

وی همچنین از پیگیری برای تامین زیرساخت‌های جزیره عباسک نظیر آب و برق خبر داد تا زمینه فعالیت پارک علم و فناوری خلیج فارس فراهم شود. افزود: پارک علم و فناوری خلیج فارس مقدمات راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع در حوزه فناوری را انجام داده و استان نیز برای تسریع در اتمام پروژه، همکاری و حمایت لازم را انجام می‌دهد.

شناسایی و دستگیری سارق موتورهای قایق توسط پلیس دیر



سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان دیر از شناسایی و دستگیری یک نفر سارق موتورهای قایق صیادی در سطح این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: مأموران آگاهی شهرستان دیر در پی وقوع چند فقره سرقت موتور قایق صیادی بلافاصله اکیپ عملیاتی ویژه تشکیل و وارد عمل شدند.

سرهنگ خضری تنگستانی افزود: پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده شبانه روزی در نتیجه به فردی تعمیرکار یکی از تعمیرگاه های شهرستان مظنون شد.مأموران آگاهی پس از صحت و سقم موضوع ضمن هماهنگی های لازم با مقام قضایی و برنامه ریزی دقیق سارق را هنگامی که قصد فروش موتور مذکور داشت طی یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کرد.

وی گفت: در بازرسی های انجام شده از منزل متهم، تعداد چهار دستگاه موتور قایق صیادی سرقت شده کشف و ضبط شد.متهم در بازجویی های انجام شده به چهار فقره سرقت موتورهای قایق صیادی در سطح شهرستان دیر اعتراف کرد.گفتنی است، ارزش موتورهای کشف شده بالغ بر 750 میلیون ریال برآورد شده است.

توزیع بیش از 71 هزار اصله نهال یارانه‎دار بین کشاروزان بوشهری



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: امسال 71 هزار و 323 اصله نهال یارانه‎دار بین کشاورزان استان بوشهر توزیع می‎شود. گیاه دارویی صبرزرد، انواع مرکبات شامل پرتقال، لیموشیرین، نارنگی، نارنج، لیمو‌ترش، پاجوش خرما، انگور، سیب، انجیر و انار از جمله نهال‎هایی هستند که در بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

خسرو عمرانی اضافه کرد: آخرین فرصت توزیع نهال یارانه‎ای پایان دی‌ماه است و کشاورزان باید برای دریافت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: گسترش سطح زیرکشت، اصلاح باغات، توسعه کشت ارقام مرغوب و دارای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر از اهداف اجرای این طرح است. به منظور توسعه باغات استان امسال 487 میلیون ریال یارانه دولتی برای تهیه و توزیع نهال میان کشاورزان هزینه می‎شود.

نشست هماهنگی اجرای برنامه قلب سالم دانش آموز در شهرستان گناوه



جلسه هماهنگی اجرای برنامه قلب سالم دانش آموز باحضور رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه، نمایندگان اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه و بندرریگ، کارشناس مسئول واحد پیشگیری، بهداشت مدارس و کارشناس برنامه غیر واگیر شهرستان در دفتر مدیریت شبکه برگزارشد.

دکتر اسماعیل منصوری زاده، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در خصوص هدف از اجرای این برنامه و نقش آن در پیشگیری از بیماری قلبی و عروقی مطالبی را بیان کرد و خواستار همکاری مربیان علاقمند جهت اجرای طرح شد.

زهرا زارعی کارشناس بیماری غیر واگیرهم در این جلسه عنوان کرد: باتوجه به کمبود کتاب قلب سالم، به هر مدسه در سطح شهر گناوه 15 کتاب و بندرریگ 10 کتاب داده می شود و دانش آموزان دارای گواهی آموزش در سال 89 الزامی برای شرکت در طرح ندارند.

نمرات آزمون استخدامی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی اعلام شد



از سوی استانداری بوشهر نمرات آزمون استخدامی مورخ 23 خردادماه امسال ، موضوع" مرحله دوم تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی دستگاه‌های اجرایی استان " از محل مجوز شماره 29916/90/220 مورخ 24/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام شد.

بر اساس این گزارش متقاضیان می‌توانند با استفاده از کد ملی، نام و نام خانوادگی و شماره داوطلبی، نمرات اولیه خود را مشاهده کنند، بدیهی است نمرات اعلام شده در سایت به منزله قبولی داوطلبان تلقی نمی‌شود.

داوطلبان می‌توانند از طریق لینک موجود در سایت فوق‌الذکر و یا مستقیما از طریق آدرس natayej.karmaniran.ir نمرات خود را مشاهد کنند.لیست نهایی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون نیز به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارسال شده است و دستگاه‌های اجرایی موظفند به محض دریافت اطلاعات به نحو مطلوب به داوطلبان اطلاع رسانی کنند.

درآمد بیش از دو میلیارد ریالی طرح اکرام کمیته امداد دیر



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر از در آمد بیش از دو میلیار ریالی طرح اکرام کمیته امداد دیر خبر داد.

محمد پور سالم اظهار داشت: در 9 ماهه ابتدایی سال حامیان شهرستان دیر مبلغی بالغ بر دو میلیارد 272میلیون 760 هزار 799 ریال به ایتام تحت حمایت خود کمک کرده‌اند.

وی افزود: در کمیته امداد این شهرستان 288 یتیم و 485 حامی وجود دارد که علاوه بر واریز مبلغی به صورت ماهانه در مناسبت های مختلف نیز به این ایتام کمک می‌کنند.