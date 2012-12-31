جهش و تحول قم با درآمدهای فعلی شهری امکانپذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان بیان داشت: اکنون درآمدهای شهرداری، جوابگوی حداکثر وظایف روزمره شهرداری همچون نگهداری شهر، رفت و روب، آسفالت معابر، فضای سبز و هزینه های جاری است.



وی با اشاره به اینکه، اساس تحول و توسعه در پرتو سرمایه گذاری و مشارکت محقق می شود گفت: برای تحول اساسی در طرح های شهری، استفاده از منابع دیگر اجتناب ناپذیر است.



عضو شورای اسلامی شهر قم، فروش اوراق مشارکت در طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) را یکی از این منابع عنوان کرد و افزود: اکنون حدود 500 طرح ریز و کلان در بودجه عمرانی شهرداری قم پیش بینی شده است.



وی طرح های مترو، مونوریل، ادامه خیابان شهید روحانی، سلسله پل های جمهوری، ادامه تونل عمار یاسر و پل سه سطحه 9 دی را از مهم ترین طرح های شهری ذکر کرد که بهره برداری ازاین طرح ها در توسعه شهر قم و حل معضلات ترافیکی نقش اساسی خواهد داشت.



اخوان اضافه کرد: برغم اینکه اقدامات خوبی برای رفع جبران عقب ماندگی های قم انجام شده اما هنوز کارهای انجام شده با انتظارات مردم و جایگاه این شهر فاصله دارد.



وی گفت: در طرح های عمرانی نیمه کاره، با توجه به منابع مالی محدود شهرداری، از بخش خصوصی، سرمایه گذاران و همچنین بخش دولتی انتظار داریم شهرداری را در به سرانجام رساندن این طرح‌ها کمک کنند.



نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: متاسفانه با وضعیت اقتصادی موجود و رکود ساخت و ساز، همین درآمدهای شهرداری نیز تحت تاثیر قرار گرفته و با توجه به افزایش قیمت مصالح، با عدم اقبال پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی مواجه شده ایم و بعضا خدشه ای در بعضی از این طرح ها وارد کرده است.



اخوان گفت: باقی مانده طرح های کلان شهری نیازمند مساعدت دستگاه های ذیربط و همراهی مالکان در تملک املاک واقع در طول مسیر طرح ها می‌باشد تا این طرح‌ها در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری رسیده و شاهد توسعه بیش از پیش شهر قم باشیم.

