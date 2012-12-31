۱۱ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۱۵

نوروزی:

سطح معیشت گلستانیها پایین است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متاسفانه در استان گلستان سطح معیشت مردم بسیار پایین است، به طوری که برخی از آنها در بحث ضمانت بانکی می مانند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی عصر دوشنبه در جلسه شورای بخش کشاورزی استان افزود: اعتبارات بخش کشاورزی باید جذب شود تا بتوانیم شاهد تغییر و تحول استان باشیم و زمینه را برای رشد جوانان ایجاد کنیم، چرا که در استان فارغ التحصیل در بخش کشاورزی  بسیار زیاد داریم.

وی اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان آمادگی دارد تا بتواند آسیب ها، مشکلات و توانمندی های  استان را به وسیله  نخبگان و کارشناسان شناسایی کند و بتواند به وسیله طرح و لوایح به مجلس ارائه دهد.

نوروزی افزود: استان ما استان کشاورزی است و باید به مقوله کشاورزی به صورت جدی توجه شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس عنوان کرد: با توجه به تخصیص 197 میلیارد تومان اعتبار بخش توسعه کشاورزی تا به الان 34 میلیارد تومان جذب شده است.

نماینده مردم علی و آباد ادامه داد: باید از این ظرفیت های انسانی خود استفاده کنیم.

وی ابراز کرد در بحث اعتبارات اشتغالزایی تا به الان دو بار به بانک توسعه تعاون مراجعه کرده ایم و همچنین چندی پیش که کمیسیون به استان آمد توانست در بخش خسارات سیل و اطفای حریق کارهای بسیار خوبی انجام دهد.

