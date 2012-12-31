سطح معیشت گلستانیها پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی عصر دوشنبه در جلسه شورای بخش کشاورزی استان افزود: اعتبارات بخش کشاورزی باید جذب شود تا بتوانیم شاهد تغییر و تحول استان باشیم و زمینه را برای رشد جوانان ایجاد کنیم، چرا که در استان فارغ التحصیل در بخش کشاورزی بسیار زیاد داریم.

وی اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان آمادگی دارد تا بتواند آسیب ها، مشکلات و توانمندی های استان را به وسیله نخبگان و کارشناسان شناسایی کند و بتواند به وسیله طرح و لوایح به مجلس ارائه دهد.

نوروزی افزود: استان ما استان کشاورزی است و باید به مقوله کشاورزی به صورت جدی توجه شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس عنوان کرد: با توجه به تخصیص 197 میلیارد تومان اعتبار بخش توسعه کشاورزی تا به الان 34 میلیارد تومان جذب شده است.

نماینده مردم علی و آباد ادامه داد: باید از این ظرفیت های انسانی خود استفاده کنیم.

وی ابراز کرد در بحث اعتبارات اشتغالزایی تا به الان دو بار به بانک توسعه تعاون مراجعه کرده ایم و همچنین چندی پیش که کمیسیون به استان آمد توانست در بخش خسارات سیل و اطفای حریق کارهای بسیار خوبی انجام دهد.