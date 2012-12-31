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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۳۵

محمدزاده خبر داد:

کمبود منابع مطالعاتی در کتابخانه های شهرستان اسلامشهر

کمبود منابع مطالعاتی در کتابخانه های شهرستان اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر گفت: کمبود منابع مطالعاتی برای مخاطبین بویژه کتب تخصصی مورد نیاز دانشجویان و زوج و فرد بودن کتابخانه ها که امکان مطالعه و استفاده روزانه از مراجعین را سلب می کند از مهمترین نقاط ضعف کتابخانه های این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محمدزاده بعدازظهر امروز در در حاشیه بازدید از کتابخانه های عمومی شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از این بازدید را بررسی وضعیت منابع مطالعاتی کتابخانه ها، پیگیری طرح کتاب من، برنامه پیام مشرق و میزان رضایتمندی عموم مردم، دانشجویان و اهالی فرهنگ از میزان خدمات رسانی کتابخانه ها دانست و افزود: تحولات ایجاد شده در کتابخانه ها از جمله اتصال به برنامه پیام مشرق و ایجاد کتابخانه کودک از جمله نقاط قوت کتابخانه های اسلامشهر است.

وی با اشاره به پایان دوره برگزاری کلاسهای آموزش بازیگری تئاتر گفت: این کلاس ها که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی شهرستان برگزار شده بود طی یک دوره آموزشی سه ماهه زیر نظر اساتید برجسته تئاتری به کار خود پایان داد.

این مسئول، ضمن تاکید بر لزوم  برگزاری کلاسهای آموزشی در شهرستان، عنوان کرد: همکاری و مساعدت مالی از گروه های تئاتری در قالب برنامه های مختلف و تقدیر از تئاترهایی با کیفیت مطلوب و مناسب از جمله برنامه های آتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

کد مطلب 1780893

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