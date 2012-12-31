۱۱ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۳۴

کابلی اعلام کرد:

راهیابی 182 اثر به مرحله داوری در جشنواره وبلاگ نویسی روستایی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر نخستین جشنواره وبلاگ نویسی روستا در گلستان با اشاره به اتمام ارزیابی آثار ارسال شده به این جشنواره گفت: از بین 267 اثر ثبت شده در سامانه جشنواره ، 182 اثر در چارچوب قوانین جشنواره به مرحله داوری راه یافت که توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

امید کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزیدگان هر بخش در اختتامیه جشنواره که در بهمن ماه برگزار خواهد شد معرفی خواهند شد.

دبیر جشنواره  با ذکر این مطلب که قبل از ارزیابی هیئت داوران، دبیرخانه جشنواره مطالب ثبت شده را از لحاظ بازه انتشار و تولیدی بودن مورد بررسی قرار داده است، اضافه کرد: عموما مطالبی که به مرحله داوری نرسیده اند خارج از بازه انتشار بوده اند.
 
وی اظهار داشت: آثار ثبت شده در نخستین جشنواره وبلاگ نویسی روستا توسط 5 فعال  حوزه رسانه و فضای مجازی مورد ارزیابی قرار گرفته است که آقایان شبیر دائمی، احسان ارشاد، اسماعیل جعفری نصرآبادی و خانمها رقیه مسلمی پور و ربابه کابلی اعضا هیئت داوران نخستین جشنواره وبلاگ نویسی هستند.

وی گفت: این جشنواره توسط شورای اسلامی ،دهیاری و خانه جوان فرید روستای کفشگیری گرگان با حمایت دفتر امور روستایی استانداری گلستان از اول آبان ماه آغاز بکار کرده است و شرکت مخابرات استان گلستان ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی استان نیز در این جشنواره مشارکت دارند.
