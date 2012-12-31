به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال برابر سایپا در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن بیان مطلب فوق گفت: سایپا تیمی خوبی است اما ما می‌خواستیم در این بازی پیروز شویم. خوشبختانه از موقعیت‌های زیادمان به گل رسیدیم و در حالی در این بازی به پیروزی رسیدیم که مستحق آن بودیم.

وی با اشاره به اینکه روابط بازیکنان با همدیگر به خاطر کاپیتانی سرد نیست، اضافه کرد: این شغل شما خبرنگاران است که به این مسائل دامن بزنید اما در تیم ما این موضوع تمام شده است و مشکلی در خصوص آن وجود ندارد که بخواهم در مورد آن صحبت کنم.

هافبک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که آیا بین نکونام و مجیدی اختلافی وجود دارد به گفتن جمله "این چیزها مسائلی نیست که به من مربوط باشد" بسنده کرد و افزود: همه در تیم استقلال بزرگ هستند و اینکه من کاپیتانم تا تیم را مدیریت کنم هم درست نیست. همه بازیکنان استقلال بزرگ هستند اما به رسم کسوت بازوبند در این بازی در اختیار من قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کسوت شما در استقلال بیشتر است یا امیرحسین صادقی؟، اظهار داشت: من نمی‌دانم، شاید سابقه حضور مجیدی از من یا دیگران در استقلال کمتر باشد زیرا زمان‌های بسیاری را در تیم‌های خارجی بازی کرده است. البته بعضی‌ها شرایط بسن بازوبند و اداره تیم در زمین را دارند و امروز به رسم کسوت بازوبند به وی سپرده شده است.

جباری با بیان اینکه در نیم فصل نخست نبود و تیم تصمیم گرفت رحمتی بازوبند را ببندد اما امروز تشخیص داده شده او کاپیتان استقلال باشد، ادامه داد: امروز بازیکنان تصمیم گرفته‌اند کاپیتان اول مجیدی باشد و کاپیتان دوم من. ضمن اینکه برای بازیکنان تیم بستن بازوبند کاپیتانی مهم نیست بلکه مهم موفقیت تیم استو

وی در خصوص اینکه پس از مدت‌ها 90 دقیقه در زمین حضور داشت، تاکید کرد: مربیان لطف داشتند در 3 بازی گذشته کم کم به من بازی دادند و فکر می‌کنم به آرامی به شرایط مطلوب نزدیک می‌شوم. امروز هم از وضعیت خودم راضی هستم.

هافبک تیم فوتبال استقلال همچنین در مورد اینکه از استقلال به عنوان شانس قهرمانی لیگ برتر نام برده می‌شود، ادامه داد: اگر تیم استقلال با داشتن این بازیکنان و وضعیت فنی خوبی که دارد، در این راه موفق نباشد، چه تیمی می‌خواهد موفق باشد؟ من هم امیدوارم بتوانیم این راه را به خوبی ادامه داده و با تکرار موفقیت‌های‌مان هواداران را شاد کنیم.

وی در مورد استقبال کم تماشاگران از بازی‌های استقلال اظهار داشت: با توجه به امکانات سرمایشی و گرمایشی و سایر امکانات لازم، من هم به هواداران حق می‌دهم به ورزشگاه نیایند.

جباری در پایان گفت: البته نیاز نیست ورزشگاه 100 هزارنفری داشته باشیم، شاید مثل تیم‌های بزرگ دنیا از جمله منچستر و ... اگر ورزشگاه 30-40 هزار نفری داشته باشیم و همیشه پر باشد، بهتر خواهد بود.