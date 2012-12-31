به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران‌زاده که جزو نخستین بازیکنان استقلال بود که در جمع خبرنگاران حاضر شد، در مورد نیمکت نشینی‌اش گفت: نیمکت نشینی برایم مهم نیست.

وی افزود: استقلال بازی سختی با تیم سایپا داشت که خوشبختانه یکبار دروازه آنها را باز کردیم و از این دیدار مشکل به 3 امتیاز دست یافتیم.

مدافع تیم استقلال در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مالی باشگاه حل شده است، گفت: قرار است اسفندماه برخی از مطالبات بازیکنان پرداخت شود امات من که چشمم آب نمی‌خورد.

در ادامه حسن اشجاری با رد مشکلات موجود در تیم اظهار داشت: می‌توانستیم در این بازی با گل‌های بیشتری هم به پیروزی دست یابیم اما کسب همین 3 امتیاز هم باعث شد فاصله خود را با دیگر رقیبان افزایش دهیم.

همچنین فرزاد حاتمی هم تاکید کرد: برد، برد است اما ما تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم تا در این بازی بیشتر گل بزنیم اما در نهایت با یک گل به پیروزی دست یافتیم.

مهاجم استقلال با اشاره به اینکه به این تیم آمده تا گل بزند و امروز هم انجام وظیفه کرده است، گفت: اینکه بازیکن مورد علاقه یک مربی باشید، خیلی هم خوب است. امیدوارم بتوانم جواب اطمینان سرمربی تیم را به بهترین شکل بدهم.