  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۴۵

سرهنگ خدادادی خبر داد:

انهدام باند سارقان زورگیر در پوشش مسافرکش در غرب استان تهران

انهدام باند سارقان زورگیر در پوشش مسافرکش در غرب استان تهران

غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: با تلاش ماموران سه عضو باند سارقان زورگیری که در پوشش مسافرکش از شهروندان زورگیری می کردند، شناسایی و دستگیر شده و به 17 فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادی در تشریح این خبر گفت: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف از کلانتری 18 باغستان به پلیس آگاهی استان و با توجه به وجود پرونده های مشابه سرقتهای به عنف تحت عنوان مسافرکش، مراتب به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: در این خصوص پس از تشکیل پرونده و هماهنگی قضائی، اقدامات فنی و پلیسی در خصوص دستگیری سارقان وکشف گوشی مسروقه و کارتهای عابر بانک صورت گرفت و در تحقیقات پلیس مشخص شد سارقان در شب اول سرقت، مبلغ 60 ملیون ریال از کارت عابر شاکی برداشت و اقدام به خرید گوشی موبایل و سکه کردند.

سرهنگ خدادادی گفت: در ادامه تلاشهای پلیس، محل خرید سارقان در اندیشه شهریار شناسائی و در اقدامات تکمیلی پلیس، مشخصات فرد ناشناس به دست آمد اکیپی از ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس با حضور در شهر اندیشه موفق به شناسائی ودستگیری یکی از سارقان بنام " مجتبی- س" فرزند امیر حسین می شوند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در پایان گفت: سارقان در بازجوئیهای پلیس به 17 فقره سرقت و زورگیری اعتراف کردند که با اتهام سرقت مقرون به آزار با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

کد مطلب 1780910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید