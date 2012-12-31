همکاری ترکیه، قطر برای تجزیه عراق/ پای صهیونیستها هم در میان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد الشریفی" کارشناس عراقی مسائل استراتژیک اظهار داشت : ترکیه با همدستی قطر و رژیم صهیونیستی سعی در شکست روند سیاسی عراق از طریق برانگیختن فتنه مذهبی دارد.



الشریفی با هشدار درباره اوضاع فعلی عراق، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری از سوی مسئولان به خصوص نوری مالکی، نخست وزیر این کشور، تاکید کرد و افزود: فضای کنونی عراق مجالی برای تعارفات سیاسی نیست.



این کارشناس عراقی که با العالم گفتگو می کرد، گفت : تعلل در اتخاذ تصمیم در مورد حکومت اکثریت به نفع دولت و ائتلاف ملی حاکم نیست.



وی افزود : رافع العیساوی وزیر دارایی، مردم عراق را از طریق برانگیختن تعصبات مذهبی علیه دولت تحریک می کند که این اقدام مصداق تمرد از روند سیاسی کشور است.



الشریفی اظهار داشت : بهتر است نخست وزیر کسانی را که با برانگیختن فتنه های مذهبی قصد ایجاد خلل در روند سیاسی کشور دارند، برکنار کند و از آنجا که بعید است العیساوی خودش استعفا دهد باید درباره او تصمیم قاطعانه ای اتخاذ شود .



وی بیان اینکه در صورت آماده نبودن مقدمات لازم، انتخابات زودهنگام موفقیت آمیز نخواهد بود، افزود: ما به یک حکومت اکثریت نیاز داریم که بتواند در مورد دستگاهها و پرونده های امنیتی تصمیم گیری نماید و مانع دخالت بیگانگان شود.



کارشناس مسائل استراتژیک عراق تنها مانع دولت در تصمیم گیری های شجاعانه را عدم اتحاد ائتلاف ملی و یکی نبودن نظر نخست وزیر و پارلمان در مسائل مختلف دانست.



الشریفی با دعوت از ائتلاف ملی برای پایبندی به تعهدات اخلاقی خود افزود: صف آرایی های داخل ائتلاف به گونه ای است که باعث تزلزل در تصمیم گیری نخست وزیر می شود .



وی بر ضرورت یکی شدن موضع ائتلاف ملی در قبال مسائل سیاسی و دفاع از تشکیل حکومت اکثریت توسط نخست وزیر تاکید و پیش بینی کرد که در انتخابات آینده شاهد ریزش بسیاری از چهره های سرشناس کنونی خواهیم بود.



الشریفی خواهان آماده سازی فضا برای برگزاری انتخابات زودهنگام شد و هشدار داد که در غیر این صورت اوضاع عراق بسیار وخیم خواهد شد و بیشترین زیان متوجه ائتلاف ملی خواهد بود.



گفتنی است ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. این ائتلاف به دنبال اقدام رافع العیساوی وزیر دارایی به ایراد سخنان تحریک آمیز و سعی در ایجاد فتنه مذهبی، از او خواست عذرخواهی و استعفا کند .



ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: خانواده های قربانیان جنایت های عراق، طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهورعراق و رافع العیساوی وزیر دارایی را به دلیل حمایت از تروریست ها و مشارکت با آنها در عملیات های ضد انسانی کشتار مردم، عامل اصلی ریخته شدن خون فرزندان خود می دانند .