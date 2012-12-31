عاشورا و نهضت کربلا همواره مشعلی روشن فرا روی بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد شامگاه دوشنبه در آستانه اربعین حسینی در جمع مردم افزود: عاشورا حادثه ژرفی است که زمینه ‌هایی عظیم برای درس آموزی و عبرت در آن نهفته است.

وی اظهارداشت: رشد و توسعه بیداری اسلامی و توجه به ابعاد سیاسی اسلامی با درس آموزی از نهضت حسینی، در میان جوامع شیعی جلوه ‌ای خاص داشته است.

امام جمعه سنگر با اعلام اینکه پیروزی انقلاب اسلامی برای حرکت بیداری اسلامی نقطه عطفی محسوب می ‌شود، گفت: از آن پس توجه به ابعاد سیاسی اسلام و درس آموزی از وقایعی چون عاشورا در میان مسلمانان جهان که یک الگوی موفق را نیز در برابر دیدگان خود مشاهده می ‌کردند، مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به موفقیّت انقلاب اسلامی و غلبه آن بر تمامی مشکلات و عبور از پیچ و خم ها در مبارزه با ضد انقلاب و جنگ طاقت فرسای هشت ساله، الگویی از جهاد شرافتمندانه در برابر کشورهای اسلامی ترسیم شد و امواجی جدید را پدید آورد.

تجدد در ادامه با اشاره به اینکه قیام حسین شعله فروزانی است که مردم در پرتو آن می ‌توانند به سوی مکتب واقعی اسلام حرکت کنند، اظهارداشت: این نهضت برای اقامه نماز، روزه، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و غیره شکل گرفته است.