گردهمايي روساي هيات هاي كشتي سراسر كشور در كيش برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين گردهمايي كه طي روزهاي 15 و 16 ارديبهشت ماه جاري درجزيره كيش برگزار مي شود، عملكرد سال گذشته و گزارش مالي فدراسيون كشتي ارائه خواهد شد ، ضمن اينكه روساي هياتهاي كشتي سراسر كشورگزارش عملكرد سال گذشته خود را ارائه خواهند داد . بررسي تقويم ورزشي سال جاري فدراسيون، اساسنامه ليگ و تدوين برنامه هاي آينده فدراسيون از سوي هيات ها از جمله ديگر محورهاي اصلي اين گردهمايي است .

در اين نشست دو روزه محمد رضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي و روساي 32 هيات كشتي سراسركشورحضورخواهند داشت و پيرامون مسائل جاري كشتي و اصلاحات مورد نياز درليگ تصميم گيري خواهند كرد .