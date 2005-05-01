به گزارش خبرنگار" مهر" دراين گردهمايي كه طي روزهاي 15 و 16 ارديبهشت ماه جاري درجزيره كيش برگزار مي شود، عملكرد سال گذشته و گزارش مالي فدراسيون كشتي ارائه خواهد شد ، ضمن اينكه روساي هياتهاي كشتي سراسر كشورگزارش عملكرد سال گذشته خود را ارائه خواهند داد . بررسي تقويم ورزشي سال جاري فدراسيون، اساسنامه ليگ و تدوين برنامه هاي آينده فدراسيون از سوي هيات ها از جمله ديگر محورهاي اصلي اين گردهمايي است .
در اين نشست دو روزه محمد رضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي و روساي 32 هيات كشتي سراسركشورحضورخواهند داشت و پيرامون مسائل جاري كشتي و اصلاحات مورد نياز درليگ تصميم گيري خواهند كرد .
طي دو روز و با حضور رئيس فدراسيون كشتي ؛
گردهمايي روساي هيات هاي كشتي سراسر كشور در كيش برگزار مي شود
گردهمايي روساي هيات هاي كشتي سراسر كشور با حضور رئيس فدراسيون كشتي به مدت دو روز در جزيره كيش برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" دراين گردهمايي كه طي روزهاي 15 و 16 ارديبهشت ماه جاري درجزيره كيش برگزار مي شود، عملكرد سال گذشته و گزارش مالي فدراسيون كشتي ارائه خواهد شد ، ضمن اينكه روساي هياتهاي كشتي سراسر كشورگزارش عملكرد سال گذشته خود را ارائه خواهند داد . بررسي تقويم ورزشي سال جاري فدراسيون، اساسنامه ليگ و تدوين برنامه هاي آينده فدراسيون از سوي هيات ها از جمله ديگر محورهاي اصلي اين گردهمايي است .
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