حمله افراد خشمگین به سفارت واتیکان در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه راینیشه پست، شماری از معترضان به قانون مهاجرت فرانسه که از شهر شمالی لیل به پایتخت این کشور آمده بودند به سفارت واتیکان حمله کردند.

این افراد با اشغال سفارت واتیکان خواستار توجه مقامات فرانسه به قوانین سختگیرانه علیه مهاجران شدند.

علت این اقدام حمله چند روز پیش پلیس فرانسه به یک کلیسا در شهر لیل که محل اقامت بی خانمان ها و مهاجران غیرقانونی بود، عنوان شده است.

گفته می شود در پی اشغال سفارت واتیکان، پلیس شهر پاریس با شمار زیادی از نیروهای خود در محل حاضر شده و اقدام به دستگیری معترضان کرده است.