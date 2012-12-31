۱۱ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۵۳

دوست جلالی:

انقلاب اسلامی عظیم ترین و شگرف ترین پدیده تاریخ معاصر است

رودسر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رودسر گفت: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگ ترین و شگرف ترین پدیده تاریخ ایران معاصر، ذهن و قلم‌ بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران دنیا را به خود جلب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دوست جلالی عصر امروز در ستاد دهه فجر این شهرستان افزود: یکی از عوامل مهم در پیدایش انقلاب اسلامی، عامل دین و مذهب و از جمله مهمترین عناصر و آموزه‌های آن فرهنگ عاشوراست.

وی اظهارداشت: بنابراین همانطور که نهضت عاشورا در حرکتی سرنوشت ساز، تاریخ ساز و عزت آفرین، احیای اسلام را موجب شد انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان تداوم نهضت عاشورا کارکرد احیای اسلام را نه تنها در سطح داخلی که در سطح منطقه و اسلام بعد از چهارده قرن‌ به منصه ظهور رسانید.

فرماندار رودسر گفت: انقلاب اسلامی ایران یکی از رخدادهای بی ‌نظیر دوران معاصر و فجر جدیدی در تاریخ بشریت است که منشا آثاری بس شگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در داخل و خارج از ایران برجا گذاشته است.

وی افزود: به یقین شجره طیبه این انقلاب با بهره ‌گیری از چشمه زلال معارف و اعتقادات دینی مردم نستوه و فداکار ایران و با تکیه بر ریشه‌ های استوار پیشینه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آنان بارور و پرثمر گشت.

دوست جلالی اظهارداشت: بزرگترین اهرم پیشبرد انقلاب اسلامی، حضور عظیم توده‌ های میلیونی مردم در عرصه ‌های انقلاب بود که با ایمان نافذ و عمیق از یک سو و معرفت و آگاهی بالا از سوی‌ دیگر به ندای رهبرشان لبیک  و در پرتو هدایت‌ های روشنگرانه و پیامبرگونه او، صبر و مقاومت و استقامت را پیشه خویش ساخته و عاقبت شهد گوارای پیروزی بر نظام سلطه را نوشیدند.

وی یادآورشد: یکی از بارزترین ویژگی ‌های انقلاب اسلامی که در کمتر انقلابی نظیر آن وجود داشته‌ است،مردمی بودن آن است به گونه‌ ای که همه ملت ایران در شهر و روستا، از کوچک و بزرگ، زن و مرد در آن مشارکت داشتند، برخلاف انقلاب‌ های بزرگ دنیا که طبقات‌ خاصی از جامعه در آن نقش‌ آفرینی کردند.

