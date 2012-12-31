بهره مندی 70 درصد مردم بندرعباس از شبکه فاضلاب/هدررفت 21 درصدی آب در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی دوشنبه شب در نشستی خبری به مناسبت یازدهم دی ماه سالروز تاسیس شرکت های آب و فاضلاب، اظهار داشت: با گذشت دو دهه از زمان تاسیس این شرکت ها، دستاوردهای ارزشمندی را در این صنعت شاهد بوده ایم که بومی سازی صنعت آب و فاضلاب، صادرات توان فنی و مهندسی به خارج از کشور، استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و بسیاری دیگر از دستاوردها که همه ماحصل فعالیت های تخصصی شرکت آب و فاضلاب در شرایط سخت اقتصادی کشور طی سالهای اخیر بوده، از جمله این دستاوردهاست.

وی با اشاره به منابع فعلی تولید آب شهرهای استان هرمزگان، افزود: این منابع عمدتا از ظرفیت های جدیدی است که به جهت استمرار خشکسالی در دولت های نهم و دهم ایجاد شده اند و از جمله آنها، چاههای اضطراری تامین آب بندرعباس، خط انتقال آب بندرعباس - خمیر ، آبشیرین کن های بندرلنگه، خط انتقال محرم، تامین آب شهرهای پارسیان، چارک، کوشکنار، سوزا، درگهان و تامین آب جزایر از طریق آبشیرین کن ها هستند که این مسئله نشان از توجه ویژه دولتهای نهم و دهم نسبت به تامین آب در شهرهای استان هرمزگان دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان افزود: اگر چه سرعت ایجاد ظرفیت های جایگزین کمتر از خسارت هایی است که خشکسالی ایجاد کرده اما موفقیت های این شرکت در بخش تامین آب برای جبران خشکسالی، انکار ناپذیر است.

خادمی تصریح کرد: در حالیکه امسال 30 طرح آبرسانی با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال در هرمزگان در دست اجراست، 10 پروژه آبشیرین کن به عنوان منابع جایگزین نیز در سطح استان هرمزگان تکمیل و در حال بهره برداری است و همچنین پروژه های آبشیرین کن بندرعباس، سیریک، جزایر هرمزگان و بندرلنگه از جمله پروژه های اجرایی سال 90 و 91 است که با ظرفیت 28 هزار و 500 متر مکعب در شبانه روز در حال ساخت هستند.

وی اضافه کرد: در بخش فاضلاب نیز 71 درصد جمعیت شهر بندرعباس از شبکه فاضلاب بهره مند شده اند و همچنین طرح فاضلاب در جزایر لاوان ،هرمز و ابوموسی به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در ادامه اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب شهرهای میناب، جاسک و رودان و همچنین انجام مطالعات مهندسی مجددطرح فاضلاب و مدول دوم تصفیه خانه و شبکه جمع آوری شهر بندرعباس، اجرای مطالعات شهر های پارسیان، بندرخمیر، بستک، جزایر تنب بزرگ، هنگام و لارک را نیز از دیگر اقدامات آبفای هرمزگان در بخش فاضلاب عنوان کرد.

خادمی بیان کرد: در راستای پیشبرد و تحققِ تامین آبشرب سالم و بهداشتی شهروندان هرمزگانی و بالا بردن سطح بهداشت عمومی آنان که همگی از جمله وظایف این شرکت به شمار می رود، علیرغم چالش هایی نظیر بحران خشکسالی و کمبود اعتبار، همچنان تلاش های وسیع و گسترده ای توسط کارکنان و کارشناسان سخت کوش این شرکت در حال انجام است و انتظار می رود با مساعدت هیئت دولت این مهم اجرایی شود تا خدمتگزاران خوبی برای مردم استان باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش آبرسانی شهری، عنوان کرد: شرکت آب وفاضلاب استان هرمزگان در حال حاضر تعداد 33 شهر استان هرمزگان را تحت پوشش شبکه های آبرسانی قرار داده و بیش از 70 درصد جمعیت استان هرمزگان شامل بیش از 210 هزار مشترک تحت پوشش شبکه آب شهری هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان میزان آب تولیدی این شرکت از منابع آبی، سالانه 98 میلیون مترمکعب عنوان کرد که 21 درصد آن به دلایل عمده ای نظیر، فرسودگی شبکه های آب و انشعابات غیرمجاز هدر می رود.

خادمی در پایان گفت: مصرف سرانه آب در هرمزگان برای هر نفر 245 لیتر است که در مقایسه با 200 لیتر شاخص کشوری، شاهد 45 لیتر افزایش مصرف در هرمزگان هستیم و همچنین سرانه مصرف آب کشور در مناطق مختلف براساس وضعیت اقلیمی وجغرافیایی مناطق متفاوت است اما میانگین کلی سرانه آب کشور حدود 160 لیتر است.