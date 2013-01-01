صف آرایی چهره های سیاسی در انتخابات نظام پزشکی/ رقابت دو طیف سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ششمین دوره نظام پزشکی کشور در حالی قرار است 4 اسفند ماه امسال برگزار شود که بیشترین نگاهها برای انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معطوف به کاندیداهای پایتخت است.

در بین افرادی که برای این دوره از انتخابات نظام پزشکی کاندیدا شده اند، اسامی به چشم می خورد که بیشتر از آنکه چهره پزشکی آنها برای سایرین آشنا باشد، حضور آنها در عرصه های مختلف سیاسی شناخته شده تر است. به طوریکه می توان در این دوره از انتخابات، حضور 2 وزیر دولتهای گذشته، روسای سازمانهای دولتی و... را مشاهده کرد که برای شرکت در این رقابت، وارد عرصه انتخاباتی شده اند.

دکتر مصطفی معین که فوق تخصص آسم وآلرژی کودکان است، سابقه وزارت علوم در دولت هشتم را دارد و در حال حاضر رئیس مرکز تحقیقات آسم وآلرژی است.

معین در دوره پنجم انتخابات نظام پزشکی نیز حاضر بود اما نتوانست رای کافی برای کسب کرسی ریاست نظام پزشکی را به دست بیاورد.

دکتر رضا ملک زاده با مدرک فوق تخصص گوارش و کبد، وزیر بهداشت دولتهای قبلی بوده و هم اکنون رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان شریعتی تهران است.

دکتر محمدرضا ظفرقندی که جراح عروق است، یک بار رئیس سازمان نظام پزشکی بوده و ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را نیز در کارنامه اش دارد.

ظفرقندی هم اکنون عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عروق ایران است.

دکتر شهاب الدین صدر رئیس کنونی سازمان نظام پزشکی کشور، نایب رئیس مجلس هشتم و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم بوده است.





دکتر عباس کبریایی زاده عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران است.

کبربایی زاده که تا چند ماه قبل مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه بود، در حال حاضر تنها رئیس هیئت مدیره این شرکت داروسازی است که برخی داروهای بیماران ام اس، سرطانی و... را در حال تولید دارد.

دکتر بهرام عین الهی فوق تخصص قرنیه چشم و معاون آموزشی وزارت بهداشت دولت نهم بوده است.

دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت دولت نهم و مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی.

عضو هیئت اجرائی جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، عضو کمیته پیگیری سفرهای استانی دولت در وزارت بهداشت، دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت و... از جمله سوابق زارع نژاد در وزارت بهداشت بوده است.

دکتر سید تقی نوربخش رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران و عضو شورایعالی نظام پزشکی است.

دکتر سید جلیل حسینی رئیس انجمن ارولوژی ایران و رئیس مرکز تحقیقات باروی و ناباروری شهید بهشتی است.

دکتر علیرضا زالی جراح مغز و اعصاب، رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و قائم مقام فعلی سازمان نظام پزشکی.

دکتر جلال جلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران.

دکتر علی اصغر پیوندی متخصص گوش و حلق و بینی و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سمنان، معاون سابق آموزشی نظام پزشکی و عضو هیئت مدیره انجمن جراحان گوش و حلق و بینی ایران.

دکتر غلامرضا انصاری متخصص دکتری علوم آزمایشگاهی عضو سابق شورایعالی نظام پزشکی، رئیس اسبق سازمان بهزیستی، استاندار اسبق استان مازندران و سفیر سابق ایران در ترکمنستان، از دیگر چهره های سیاسی حاضر در این دوره از انتخابات نظام پزشکی است.

معصومه آباد عضو شورای شهر تهران نیز در این دوره از انتخابات نظام پزشکی ثبت نام کرده است.

دکتر محمدرضا نوروزی نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی و مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی که جراح و متخصص کلیه است، از دیگران ثبت نام کنندگان در ششمین دوره از انتخابات نظام پزشکی است.

به نظر می رسد این دوره از انتخابات نظام پزشکی، محل رقابت دو طیف سیاسی کشور برای ورود به این سازمان باشد. جایی که اصلاح طلبان با حضور چهره هایی همچون معین، نوربخش، ظفرقندی و... قرار دارند.