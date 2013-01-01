بیمارستانهای شهریار نامناسبند/ مصوبات رئیس جمهور هم دردی را دوا نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر آمار نرخ رشد جمعیت در شهرستان شهریار دو و نیم برابر نرخ متوسط رشد جمعیت در استان تهران است و این افزایش بی رویه جمعیت نیازمند ارتقای کمی و کیفی سرانه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و از همه مهمتر امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی است.

در حال حاضر شهریار بیش از 650 هزار نفر جمعیت دارد که بنابر اظهارات مسئولان مربوطه، جمعیت این شهرستان حتی از برخی استانهای کشور نیز بیشتر است، اما آنچه در این میان جای سوال دارد این است که آیا خدمات رفاهی و سرانه های شهریار نیز متناسب با رشد جمعیت و در حد سایر استانهای مذکور، افزایش یافته است یا نه؟ آیا سرانه های موجود در شهریار توانسته است پاسخگوی نیاز جمعیتی این شهرستان مهاجر پذیر باشد؟

این پرسشها در حالی مطرح می شود که هم اکنون شهرستان شهریار به لحاظ سرانه های درمانی و بهداشتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و امکانات موجود پاسخگوی نیاز شهروندان نیست، بطوریکه سرانه تخت بیمارستانی در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد یک تخت به ازای هر چهار هزار و 200 نفر است در حالیکه بنابر سرانه استاندارد کشور در این زمینه، یک تخت به ازای هر هزار نفر در نظر گرفته می شود.

درمان شهریار از استانداردهای کشوری عقب است



این آمار با در نظر گرفتن تعداد تخت بیمارستانهای امام سجاد (ع) با 207 تخت مصوب و 128 تخت فعال، تامین اجتماعی شهریار با 126 تخت مصوب و فعال و تامین اجتماعی قدس با 40 تخت مصوب و 30 تخت فعال و نبود حتی یک تخت بیمارستانی در شهرستان ملارد ارائه شده است و بطور مشهودی کمبود سرانه درمانی و نیاز به احداث بیمارستانهای جدید، با ظرفیت و امکانات بیشتر را نشان می دهد.

به منظور ارتقای سطح امکانات پزشکی، عملیات احداث پروژه بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار، در آذرماه سال 1368 آغاز شد و فاز اول این بیمارستان که دارای 100 تختخواب و امکانات مورد نیاز بود با اعتبار اولیه 50 میلیارد ریال از سوی خیرین شروع شد اما پس از تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل مشکلات مالی خیرین متوقف شد.

پس از آن با پیگیریهای صورت گرفته، با تامین اعتبار چهار هزار میلیون ریالی از سوی خیرین در نیمه دوم ساال 90، احداث پلی کیلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) آغاز شد که هم اکنون نیز عملیات اجرایی آن ادامه دارد اما بخش اصلی بیمارستان هنوز در وضعیت بلاتکلیف و نیمه کاره باقی مانده است.

کمبود سرانه بهداشتی و وضعیت نامناسب بیمارستانها در شهریار



در این زمینه فرماندار شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمبود سرانه بهداشتی و وضعیت نامناسب بیمارستانها و امکانات درمانی در شهریار مشهود است و این مساله دغدغه بسیاری برای مسئولان در فرمانداری و اداره بهداشت و درمان این شهرستان ایجاد کرده است.

سید عباس جوهری عنوان کرد: با توجه به امکانات موجود، مراکز درمانی شهریار پاسخگوی نیاز جمعیت این شهرستان نیست، این درحالیست که نبود بیمارستان در شهرستانهای قدس و ملارد و مراجعه بیماران این مناطق به شهریار بر مشکلات کنونی افزوده است.

پروژه فاقد طرح توجیهی و ردیف بودجه بود



وی ادامه داد: رسیدگی به حوزه بهداشت و درمان شهریار از اولویتهای اساسی و دغدغه اصلی مسئولان این شهرستان است که در این زمینه بررسی مشکلات موجود در مسیر احداث بیمارستان امام خمینی (ره) بطور جدیتر از قبل در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول گفت: در این راستا پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که مراحل قانونی جهت اخذ اعتبارات مورد نیاز برای احداث بیمارستان امام خمینی (ره) طی نشده است، بنحوی که این پروژه در کمیسیونهای مربوطه مطرح نشده و فاقد طرح توجیهی و ردیف بودجه بود.

برغم تصویب اعتبار تاکنون بودجه ای اختصاص نیافته است



جوهری افزود: با تلاشها و پیگیریهای فرمانداری شهریار طی یکسال و نیم گذشته، این طرح در مجلس مصوب شد و موافقت اصولی آن کمتر از دو هفته پیش بدست مسئولان شهرستانی رسید که همزمان با سپری شدن این مرحله، ردیف بودجه برای عملیات احداث بیمارستان امام خمینی(ره) تعریف شد اما تاکنون هیچ اعتباری به این طرح تخصیص پیدا نکرده است.

فرماندار شهریار متذکر شد: بمنظور رفع بخشی از مشکلات درمانی مردم منطقه، احداث پلی کلینیک تخصصی توسط خیرین و در مجاورت این بیمارستان آغاز شد که هم اکنون با اتمام عملیات اجرایی آن، توافقنامه ای بین شبکه بهداشت و درمان شهریار و دانشگاه علوم پزشکی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز در دست تنظیم است.

وی بیان کرد: به محض عقد توافقنامه مذکور، این پلی کلینیک افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

افزایش تعداد تختهای دیالیز بیمارستان امام سجاد(ع)



جوهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه افزایش سرانه ها و امکانات درمانی در شهریار، اظهار داشت: طی سالجاری بیمارستان 10 تختخوابی در شاهدشهر افتتاح و بهره برداری شد، همچنین ایجاد و مناسب سازی فضا، افزایش تعداد تختهای دیالیز و... در بیمارستان امام سجاد (ع) صورت گرفت.

این مسئول از برنامه های آینده و پروژه های در دست احداث خبر داد و افزود: بیمارستان 100 تختخوابی با بهره گیری از 100 متخصص مجرب در زمینه های مختلف پزشکی با سرعت مطلوب در حال پیشروی است و در آینده ای نزدیک در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، همچنین کلنگ احداث بیمارستان 10 تختخوابی در وحیدیه نیز بزودی زده خواهد شد.

راه اندازی اورژانس بیمارستان اعصاب و روان میلاد



وی اعلام کرد: راه اندازی اورژانس بیمارستان اعصاب و روان جانبازان میلاد نیز در مراحل پایانی قرار دارد و رو به تکمیل است.

فرماندار شهرستان شهریار گفت: امید میرود با شروع مجدد عملیات اجرایی بیمارستان امام خمینی (ره) و اتمام پروژه های در دست احداث، مشکل بخش درمانی شهرستان رفع شود و شهروندان از خدمات و امکانات درخور شان بهره مند شوند.

انتقاد از روند احداث بیمارستان امام خمینی(ره)/ اعتبارات اختصاص نیافت



همچنین نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از مراحل ساخت بیمارستان امام خمینی (ره)، در این باره به خبرنگار مهر گفت: طی سفر استانی رئیس جمهور سه مصوبه برای ساخت بیمارستان امام خمینی صادر و این طرح تامین اعتبار شد اما به علت عدم تخصیص اعتبارات لازم تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت آن صورت نگرفته است.

حسین گروسی عنوان کرد: شهریار با وجود جمعیت بیش از 650 هزار نفر، تنها دارای سه بیمارستان تامین اجتماعی، میلاد و امام سجاد (ع) است که با توجه به سرریز بیماران شهرستانهای قدس و ملارد به این شهرستان، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای درمانی نیست.

عدم اختصاص اعتبارات در مجلس پیگیری می شود



وی افزود: ساخت بیمارستان مجزا در شهرستانهای قدس و ملارد و تکمیل بیمارستان امام خمینی (ره) می تواند گام مثبتی جهت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و سرانه های درمانی در این مناطق باشد که این موضوعات با استفاده از ابزارهای قانونی مانند تذکر و سوال، در مجلس شورای اسلامی پگیری خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد جمعیتی بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر دارد که این آمار دو برابر جمعیت استان سمنان و سه برابر استان چهارمحال و بختیاری است اما امکانات درمانی این شهرستانها بسیار کمتر از استانهای مذکور است.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نزدیکی شهریار به تهران دلیل موجهی برای کمبود امکانات در این منطقه نیست چراکه ممکن است بدلیل ترافیک و عدم امداد رسانی بموقع، بسیاری از بیماران جان خود را از دست دهند.

نیاز شهروندان به خدمات و امکانات درمانی، مساله ای قابل اغماض و کم توجهی نیست لذا در این مورد مسئولان مربوطه باید با جدیت و همت بیشتری درصدد رفع این مشکلات برآیند.

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گزارش از مهدیه رضایی

