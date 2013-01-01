اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها توجیه اقتصادی ندارد

غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت پیشنهاد داده که سقف یارانه های پرداختی افزایش یابد و در برابر آن آزادسازی نهایی حوزه انرژی و سایر خدمات و کالاهایی که از یارانه استفاده می کنند، انجام شود.

وی بیان کرد: افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول، از مهمترین معایب اجرای مرحله دوم هدفمندی سازی یارانه ها خواهد بود.

زارعی اضافه کرد: با اجرای این طرح تنها قیمت بنزین به سه هزار تومان افزایش می یابد.

وی بیان کرد: براین اساس مجلس با این ایده مخالف است و امیدواریم در جلسات کارشناسی این موضوع بین مجلس و دولت بحث و بررسی شود و این دو قوه در راستای مصالح و منافع مردم به یک اجماعی برسند.

تصمیم به اجرای طرح تنها برعهده یک قوه نیست

وی تصریح کرد: اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها طرحی نیست که یک قوه به تنهایی تصمیم بگیرد بلکه نیازمند قانون است و عدم اجرای مرحله دوم هم امسال در مجلس به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

زارعی تاکید کرد: اگر تغییری بخواهد در این قانون ایجاد شود مستلزم اتخاذ تصمیمی جدید از سوی مجلس است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس اظهار داشت: البته دولت تابع قانون است و در این خصوص خارج از چارچوب قانون عمل نمی کند.

اجرای طرح کشور را بامشکل کلان اقتصادی مواجه می کند

وی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح چه تاثیری بر کاهش تولید دارد، گفت: افزایش رشد نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول، باعث مواجه شدن کشور با مشکل اقتصادی در ابعاد کلان می شود.

زارعی افزود: شاید با افزیش نقدینگی در بخشی از تولید با افزایش تقاضا مواجه شویم اما وقتی آن را آنالیز کنیم، شاید از نظر توجیه اقتصادی برای تولید کننده به صرفه نباشد.

وی خواستار تبیین تبعات اجرای این طرح از سوی کارشناسان شد و گفت: ارائه نظرات کارشناسی در رسانه ها قضیه را شفافتر می کند.

تحقیق و تفحص ازصنعت خودرو آماده ارائه به صحن علنی است

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس همچنین در خصوص سرنوشت طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، گفت: این طرح در کمیسیون تصویب شده و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است.

وی در خصوص زمان بررسی آن در صحن علنی گفت: نوبت بندی مسائلی که در صحن مطرح می شود از سوی هیئت رئیسه صورت می گیرد و زمان دقیق آن مشخص نیست.