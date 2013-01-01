کاشت یک گوش بیونیک/ بازگشت کامل شنوایی پس از یک ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلاستایر وایت" در سال 2006 شنوایی یک گوش خود را به دلیل ابتلا به بیماری، از دست داد. اگرچه ناشنوایی یکی از عوارض بیماری بیخ گوشی و معمولا مقطعی است اما پزشکان به وایت گفتند او به طور دائم شنوایی اش را از دست داده است و دیگر قابل درمان نیست.

پزشکان او را برای بهره مندی از یک ایمپلنت فناوری پیشرفته که در زیر پوست کاشته می شود مناسب دانستند.

وایت که 28 سال سن دارد نخستین شهروند انگلیسی است که از گوش بیونیک استفاده می کند. این گوش طی یک جراحی 90 دقیقه ای در زیر پوست او قرار گرفت موجب شد پس از یک ساعت، شنوایی کامل خود را بازیابد.

این ابزار صدا را از سمت گوش ناشنوا دریافت می کند و آن را به سوی گوش شنوا می برد. برای نخستین بار در جهان است که این گوش بیونیک همان روزی که کاشته می شود، فعال می شود

وایت می گوید: از دست دادن شنوایی در یک گوش برای من شوک بزرگ بود. هیچ کس انتظار ندارد شب بخوابد وصبح ناشنوا بیدار شود.

این ابزار که "بون بریج" نام دارد از دو مولفه تشکیل شده است: یک ایمپلنت که در زیر پوست و در پشت گوش کاشته می شود و یک پردازشگر صوتی که امواج صدا را دریافت می کند.

سیگنال های صوتی از طریق پوست و پردازشگر صدا عبور کرده و توسط ایمپلنت به استخوان و گوش داخلی هدایت می شوند و به کاربر امکان می دهند تا به خوبی بشنوند.

سازندگان "بون بریج" مدعی هستند اگرچه در حال حاضر ایمپلنت های شنوایی کمتر پیچیده ای وجود دارد اما به این حساسی و اثر بخشی نیستند.

به گفته کوین گرین، جراحی که این ایمپلنت را در گوش وایت کار گذاشته است، وایت نخستین بیمار در جهان است که ایمپلنت شنوایی اش یک ساعت پس از جراحی فعال شده است.