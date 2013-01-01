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۱۲ دی ۱۳۹۱، ۸:۰۹

نارویی:

اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی حاصل دسترنج امام، شهدا و ایثارگران است

اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی حاصل دسترنج امام، شهدا و ایثارگران است

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقتدار، عزت و عظمت امروز نظام و میهن اسلامی حاصل دسترنج امام (ره)، شهدا، ایثارگران و عموم ملت قهرمان ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی دوشنبه شب در جلسه ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برگزاری باشکوه مراسم  دهه فجر امسال باید آنقدر گسترده و با عظمت باشد که چشم دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی را کور و ل یاران و دوستداران انقلاب را شادمان کند.

وی گفت: با توجه به انقلاب های مردمی و بیداری اسلامی و همچنین توطئه های رنگارنگ دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی به عنوان الگوی بیداری ملت های مسلمان شکوه و عظمت مراسم دهه فجر امسال می تواند دلگرمی بسیار خوبی برای مسلمانان و سایر آزادی خواهان جهان باشد.

وی افزود: مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان که از وفادارترین مردم نسبت به انقلاب و نظام اسلامیشان هستند، در دهه فجر امسال نیز پرشور تر از گذشته سالگرد ورود حضرت امام به میهن و پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیرند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و در طول 33 سال گذشته به خصوص در چند سال اخیر خدمات بسیار مطلوب و شایسته ای در این استان انجام شده اما برای شکوفایی پتانسیل ها و استعدادهای فراوان آن نیازمند خدمات بیشتری است.

وی گفت: مسئولان به عنوان خدمتگزاران مردم با تمام توان در تلاش برای توسعه و پیشرفت منطقه و کمک به معیشت مردم هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: مردم این استان در ایام الله دهه فجر شاهد راه اندازی صدها طرح و پروژه خواهند بود.

عباس نخعی افزود: تاکنون با اعلام تعدادی از دستگاه های اجرایی 387 طرح با اعتباری بالغ بر یک هزار و 102 میلیارد ریال آماده راه اندازی در دهه مبارک فجر هستند که پیش بینی می شود این تعداد به بیش از 500 طرح افزایش یابد.

کد مطلب 1780959

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