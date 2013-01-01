نقش برجسته بر روی آسفالت اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه دوازده مشهد از اجرایی شدن طرح نقش برجسته بر روی آسفالت برخی از معابر در این منطقه خبر داد.



مجتبی هیبتی اظهار کرد: برای افزایش ایمنی ترافیکی و خط‌ کشی محل‌های مربوط به عابر پیاده نقش برجسته صورت گرفته است.

شهردار منطقه دوازده مشهد افزود: پروژه مذکور در خیابان‌های بوستان، سجادیه 20، محمدیه، جاهد و میدان بوستان انجام شده است.

هیبتی گفت: برای اجرای پروژه نقش برجسته بر روی آسفالت برخی از معابر این منطقه اعتبار 410 میلیون ریالی هزینه شده است.

ساخت و سازهای غیرمجاز مقصر اصلی آبگرفتگی معابر



شهردار منطقه شش مشهد در پاسخ به نارضایتی مردم در مورد آبگرفتگی معابر گفت: دلیل این اتفاق ساخت و سازهای غیرمجاز و معابر کم عرض است.

شهرام کریمی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری اقدامات زیادی برای رفع آبگرفتگی در این منطقه صورت گرفته است، اما متاسفانه به دلیل وجود محدودیت‌هایی همچنان این معضل در برخی از نواحی باقی است.

شهردار منطقه شش مشهد افزود: علاوه بر موارد مذکور عدم تناسب ارتفاع کانال‌ها با دبی خروجی آب و شیب بندی نامناسب از دیگر دلایل آبگرفتگی‌ها بوده است.

کریمی گفت: شهرک‌های شهید رجایی و شهید باهنر بیشترین حجم آبگرفتگی در این منطقه را شامل می‌شوند.

فاز دوم پیاده‌ روسای و میله‌ گذاری خیابان گاز مشهد انجام می‌ شود

شهردار منطقه سه مشهد از پیاده‌ روسازی و میله‌ گذاری خیابان گاز به منظور جلوگیری از سد معبر نمایشگاه‌های اتومبیل و خدمات خودرویی خبر داد.



ساسان نورین‌ مقدم با اشاره به برخورد و ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده سطح منطقه گفت: در حال حاضر اقداماتی به منظور ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده در محورهای بحرانی منطقه انجام شده است.



شهردار منطقه سه مشهد تصریح کرد: برای جلوگیری از سد معبر و پارک خودرو در بولوار کامیاب که 60 نمایشگاه اتومبیل در آن فعال است، پروژه پیاده‌ روسازی و احداث پارک خطی انجام شد.



نورین مقدم با اشاره به محور هاشمی ‌نژاد به عنوان یک محور بحرانی از حیث وجود مشاغل مزاحم، بیان کرد: در حال حاضر در این محور 30 میوه‌فروشی فعال است که شهرداری منطقه به منظور ساماندهی آن‌ها و همچنین جلوگیری از ایجاد سد معبر نسبت به پیاده‌ روسازی و نرده‌ کشی مقابل مغازه اقدام و همچنین برخی از این واحد‌های صنفی مخزن مخصوص زباله تهیه کرده‌ اند.



تجهیز 44 بوستان به وسایل بدنسازی



شهردار منطقه 10 مشهد گفت: با هدف توسعه ورزش همگانی و افزایش فضاهای ورزشی تاکنون 44 بوستان این منطقه به لوازم بدنسازی مجهز شد.



حمید ضمیری تصریح کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر 2 میلیارد ریال هزینه شده است.



شهردارمنطقه 10 در خصوص نحوه انتخاب بوستان‌ها برای تجهیز به وسایل بدنسازی بیان کرد: در کنار نیازسنجی‌های انجام شده از سوی کارشناسان، تعداد مراجعه‌ کنندگان و فضای آن بوستان‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود.



ضمیری افزود: با هزینه 360 میلیون ریالی13 میز پینگ پنک و 10 عدد فوتبال دستی در 5 بوستان نصب شده است.